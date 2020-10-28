В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

США будут требовать вывода войск из мирных районов Нагорного Карабаха/ Фото Reuters

Вашингтон в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе ставит перед собой цель обеспечить перемирие и прекращение обстрелов населенных пунктов. Стратегической целью является вывод войск из мирных районов.

Об этом рассказал помощник главы Госдепа США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в ходе интернет-брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос российского информагентства о том, ставят ли Штаты перед собой цель прекращения огня в Нагорном Карабахе, чиновник заявил, что США намерены добиваться не только установления режима перемирия, но и прекращения обстрелов мирных районов.

"Это, безусловно, предпринимается в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Минской группы, сопредседателем которой являются США. Вот тут и мы работаем - через Минскую группу, чтобы помочь Азербайджану и Армении дойти до того этапа, когда может быть урегулирование конфликта", - сказал Кларк, отметив, что именно на этих двух ключевых моментах сейчас концентрируются все усилия Минской группы ОБСЕ.

Также он добавил, что вооруженные формирования должны быть выведены из мирных районов Нагорного Карабаха.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху

"Дело заключается не просто в прекращении огня, оно еще и в уходе [войск] из мирных районов", - подчеркнул американский дипломат.

Позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе