УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

28 октября 2020, 22:46

Минская группа ОБСЕ проводит работу по реализации режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

флаг США
США будут требовать вывода войск из мирных районов Нагорного Карабаха/ Фото Reuters

Вашингтон в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе ставит перед собой цель обеспечить перемирие и прекращение обстрелов населенных пунктов. Стратегической целью является вывод войск из мирных районов.

Об этом рассказал помощник главы Госдепа США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в ходе интернет-брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос российского информагентства о том, ставят ли Штаты перед собой цель прекращения огня в Нагорном Карабахе, чиновник заявил, что США намерены добиваться не только установления режима перемирия, но и прекращения обстрелов мирных районов.

"Это, безусловно, предпринимается в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Минской группы, сопредседателем которой являются США. Вот тут и мы работаем - через Минскую группу, чтобы помочь Азербайджану и Армении дойти до того этапа, когда может быть урегулирование конфликта", - сказал Кларк, отметив, что именно на этих двух ключевых моментах сейчас концентрируются все усилия Минской группы ОБСЕ.

Также он добавил, что вооруженные формирования должны быть выведены из мирных районов Нагорного Карабаха.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху

"Дело заключается не просто в прекращении огня, оно еще и в уходе [войск] из мирных районов", - подчеркнул американский дипломат.

Позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе

новости США Нагорный Карабах Война в Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:28
В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям
23:05
Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса Видео
22:46
В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе Видео
22:09
Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР" Видео
21:43
Новый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе Видео
Реклама
21:24
Вирусолог назвал самые опасные маски для лица Видео
21:10
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
21:00
Диетолог объяснила, поможет ли сало в борьбе с коронавирусом
20:46
В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы
20:37
Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление Видео
20:32
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
20:18
Запад отгораживается от России глубоким рвом мнение
20:07
Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице Видео
19:43
Старый итальянец зверски убил жену-украинку Видео
19:41
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
19:29
Формула 2+2 по Карабаху и окончание войны: Алиев назвал условие Баку Видео
19:27
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:10
Последний партизан - в Кривом Роге мужчина пустил под откос поезд Видео
19:04
Глава Чечни Кадыров собрался в отставку после критики Кремля Видео
18:45
Лукашенко приказал: в Беларуси начали выгонять из вузов студентов-протестующих Видео
Реклама
18:30
Названы бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в ноябре — одна из них для PS5 Видео
18:26
Арестович получил должность в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Видео
18:24
КСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год Видео
18:20
Австралийская модель соблазнительно показала шикарное тело в пикантном наряде Видео
17:56
Политолог рассказал, кому в Офисе президента грозит отставка Видео
17:55
Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с Танцев со звездами Видео
17:49
Как пить ром: самые вкусные комбинации Видео
17:45
Доплаты в Украине для пенсионеров - какие документы нужно подать Видео
17:35
"Мешок картохи автору этого шедевра": белорусские протесты превратили в 8-битную игру Видео
17:31
Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля - эколог
17:29
Упражнения против высокого давления: эксперты рассказали о тренировках дома Видео
17:28
Microsoft готовится к скорой "смерти" Adobe Flash
17:15
"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26 Видео
17:11
В Кабмине назвали главные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
16:38
Sony запускает глобальную рекламную кампанию PlayStation 5 Видео
16:27
Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными
16:14
Напавший на журналистку в поезде Мариуполь-Киев предложил жертве путевку в Египет Видео
16:05
Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям
15:51
Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами Видео
Реклама
15:44
Медик назвал завтрак-"провокатор" диабета Видео
15:40
Девушка Брэда Питта щегольнула грудью без лифчика
15:35
Кабмин выделил из COVID-фонда дополнительные 2 миллиарда: куда отправят деньги Видео
15:19
СМИ узнали подробности смерти мэра Борисполя Видео
15:13
В Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ Видео
15:02
В МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских соглашений Видео
15:01
Алиев назвал главную проблему в переговорах с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
14:47
Илон Маск назвал свои любимые видеоигры, в которые стоит поиграть на Хэллоуин
14:45
Армения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху Видео
14:35
Явку на местных выборах обеспечили люди от 50 лет - социологи Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять