В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Минская группа ОБСЕ проводит работу по реализации режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Вашингтон в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе ставит перед собой цель обеспечить перемирие и прекращение обстрелов населенных пунктов. Стратегической целью является вывод войск из мирных районов.
Об этом рассказал помощник главы Госдепа США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в ходе интернет-брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.
В ответ на вопрос российского информагентства о том, ставят ли Штаты перед собой цель прекращения огня в Нагорном Карабахе, чиновник заявил, что США намерены добиваться не только установления режима перемирия, но и прекращения обстрелов мирных районов.
"Это, безусловно, предпринимается в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Минской группы, сопредседателем которой являются США. Вот тут и мы работаем - через Минскую группу, чтобы помочь Азербайджану и Армении дойти до того этапа, когда может быть урегулирование конфликта", - сказал Кларк, отметив, что именно на этих двух ключевых моментах сейчас концентрируются все усилия Минской группы ОБСЕ.
Также он добавил, что вооруженные формирования должны быть выведены из мирных районов Нагорного Карабаха.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху
"Дело заключается не просто в прекращении огня, оно еще и в уходе [войск] из мирных районов", - подчеркнул американский дипломат.
Позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе
- США – наряду с Россией и Францией – выступают гарантом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября в Вашингтоне, совместно с Парижем и Москвой, призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- В Вашингтоне обвиняли Турцию, которая поддерживает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, в обеспечении подкрепления Баку в ходе военных действий.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, сказал, что Анкара не боится заявлений США и готова к возможному введению американских санкций из-за помощи Турецкой республики Азербайджану в Нагорном Карабахе.
- В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом исключить Турцию из Североатлантического альянса. Причиной назвали несоответствие действий Анкары позиции НАТО по нагорно-карабахскому конфликту.