УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ

14 марта 2021, 14:24
Прослушать новость
Остановить

Джо Байден выбрал жесткую линию по отношению к режиму Владимира Путина.

Санкции
РФ грозит новый санкционный удар США / Reuters

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о шагах новой Администрации по противодействию России.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции, Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против РФ, сообщает Голос Америки.

По его словам, президент США выбрал жесткую линию по отношению к режиму Владимира Путина в РФ.

"Он (президент США Джо Байден, - ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами о наказании за отравления Алексея Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.

Читайте такжеЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины

Санкции против России:

  • 2 марта вступило в силу решение ЕС о введении санкций в связи с делом Навального.
  • Также 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального.
  • Кроме того, США ввели ограничительные меры против трех юридических лиц: 27-го научного центра Министерства обороны РФ, 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.
новости России санкции новости США
Сейчас вы просматриваете новость «В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвыУ берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном"На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Действия США при Байдене пока идут на пользу России – ИлларионовДействия США при Байдене пока идут на пользу России – Илларионов В России назвали условие для большой войны на ДонбассеВ России назвали условие для большой войны на Донбассе

Последние новости

14:37
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость
14:34
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе Видео
14:24
В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ Видео
14:11
Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2 Видео
14:02
Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля
Реклама
13:28
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
13:19
Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами Видео
13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
11:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
Реклама
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:24
Модные ошибки, которые допускают с юбками все женщины
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
07:44
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
07:34
Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт Видео
07:30
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений мнение
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
Реклама
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
01:03
"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился
00:37
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик Видео
00:19
Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
13 марта, суббота
23:55
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
23:51
В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ Видео
23:28
Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой Видео
22:58
У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять