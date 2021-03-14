В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ

РФ грозит новый санкционный удар США / Reuters

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о шагах новой Администрации по противодействию России.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции, Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против РФ, сообщает Голос Америки.

По его словам, президент США выбрал жесткую линию по отношению к режиму Владимира Путина в РФ.

"Он (президент США Джо Байден, - ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами о наказании за отравления Алексея Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.

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Санкции против России: