В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ

Джо Байден выбрал жесткую линию по отношению к режиму Владимира Путина.
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о шагах новой Администрации по противодействию России.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции, Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против РФ, сообщает Голос Америки.
По его словам, президент США выбрал жесткую линию по отношению к режиму Владимира Путина в РФ.
"Он (президент США Джо Байден, - ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами о наказании за отравления Алексея Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.
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Санкции против России:
- 2 марта вступило в силу решение ЕС о введении санкций в связи с делом Навального.
- Также 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального.
- Кроме того, США ввели ограничительные меры против трех юридических лиц: 27-го научного центра Министерства обороны РФ, 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.