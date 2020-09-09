В США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса

Трамп будет противостоять Байдену на предстоящих выборах президента США / Reuters

За два месяца до старта выборов президента США-2020 рейтинг кандидата на пост главы государства, действующего американского лидера Дональда Трампа, достиг максимальных с июня показателей.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 8 сентября, данные социологического исследования, которое провели газета The Hill и исследовательская служба Харриса.

По результатам опроса, в целом работу Трампа на посту президента считают положительной 47% опрошенных. Негативную оценку его президентской деятельности поставили 53% американских респондентов.Читайте такжеДемократы в США готовят революцию на случай поражения на выборах

The Hill акцентирует внимание на том, что высокий рейтинг одобрения в 47% последний раз был у Трампа по итогам опроса с 8 по 10 июня.

В период с 22 по 25 августа работу Трампа одобряли 44% американцев, принявших участие в опросе.

Опрос The Hill и Исследовательской службы Харриса был проведен в период с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие 2 832 американских избирателей. Погрешность – около 1,8%.