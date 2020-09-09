В США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса

Президентство Трампа не одобряют 53% респондентов.
За два месяца до старта выборов президента США-2020 рейтинг кандидата на пост главы государства, действующего американского лидера Дональда Трампа, достиг максимальных с июня показателей.
Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 8 сентября, данные социологического исследования, которое провели газета The Hill и исследовательская служба Харриса.
По результатам опроса, в целом работу Трампа на посту президента считают положительной 47% опрошенных. Негативную оценку его президентской деятельности поставили 53% американских респондентов.Читайте такжеДемократы в США готовят революцию на случай поражения на выборах
The Hill акцентирует внимание на том, что высокий рейтинг одобрения в 47% последний раз был у Трампа по итогам опроса с 8 по 10 июня.
В период с 22 по 25 августа работу Трампа одобряли 44% американцев, принявших участие в опросе.
Опрос The Hill и Исследовательской службы Харриса был проведен в период с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие 2 832 американских избирателей. Погрешность – около 1,8%.
- Дональд Трамп был избран на пост президента США от Республиканской партии 8 ноября 2016 года. С 20 января 2017 года политик официально стал главой государства.
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года. Главные кандидаты – Дональд Трамп от "республиканцев" и бывший вице-президент США, кандидат от "демократов" Джо Байден.
- Согласно данным соцопроса, проведенного в период с 12 по 15 августа, Трампа были готовы поддержать 46% избирателей, его оппонента Байдена – 50%.
- По результатам опроса с 17 по 25 августа, разрыв увеличился до 7%. При этом Байден согласился выйти на дебаты с Трампом.
- Последние результаты опроса Financial Times, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что Байден опережает Трампа на 8%.