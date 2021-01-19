"В тундру, на Север, на 20 лет": Жириновский изошел слюной по поводу Навального

Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный российский политик Владимир Жириновский призвал отправить арестованного судом накануне оппозиционера Алексея Навального в тюрьму минимум на двадцать лет. Об этом он заявил на первом заседании нижней палаты парламента РФ, Госдумы, в рамках весенней сессии.

По мнению Жириновского, Навальный должен получить реальный тюремный срок ‒ за то, что "он ведет антигосударственную деятельность по приказу западных спецслужб".

"Навальный завербован западными спецслужбами и много лет ведет антигосударственную деятельность. Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю", ‒ высказался политик.

Более того, Жириновский убежден, что российские правоохранительные органы крайне мягко обходятся с Навальным.

"Сколько денег он получил из-за границы? И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение?", ‒ подытожил он.

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