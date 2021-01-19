"В тундру, на Север, на 20 лет": Жириновский изошел слюной по поводу Навального

Скандальный российский политик не смог промолчать насчет ареста Алексея Навального.
Скандальный российский политик Владимир Жириновский призвал отправить арестованного судом накануне оппозиционера Алексея Навального в тюрьму минимум на двадцать лет. Об этом он заявил на первом заседании нижней палаты парламента РФ, Госдумы, в рамках весенней сессии.
По мнению Жириновского, Навальный должен получить реальный тюремный срок ‒ за то, что "он ведет антигосударственную деятельность по приказу западных спецслужб".
"Навальный завербован западными спецслужбами и много лет ведет антигосударственную деятельность. Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю", ‒ высказался политик.
Более того, Жириновский убежден, что российские правоохранительные органы крайне мягко обходятся с Навальным.
"Сколько денег он получил из-за границы? И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение?", ‒ подытожил он.
Читайте такжеЖириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича
Алексей Навальный новости
- 29 декабря 2020 года Федеральная служба исполнения наказания объявила Навального в розыск, обвинив его в нарушении мероприятий по контролю, которые Навальный вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Yves Rocher.
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан 17 января по прилету в Москву в момент прохождения пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.
- 18 января, в Химках прошел суд над Алексеем Навальным. ФСИН просила арестовать политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное. Судьи приняли решение удовлетворить их ходатайство и поместили его под стражу на 30 суток.