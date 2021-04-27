В Турции рассказали, коснется ли локдаун туристов из Украины

Руководитель Министерства культуры и туризма Турции Нури Эрсой дал комментарий по поводу того, коснется ли украинских туристов коронавирусный локдаун.
Руководитель Министерства культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что жесткие коронавирусные ограничения, которые турецкие власти вводит с 29 апреля по 17 мая, не коснутся туристов ‒ в том числе и украинцев. Об этом чиновник заявил во время встречи с министром культуры Украины Александром Ткаченко в рамках заседания рабочей подгруппы по вопросам прав туристов и безопасности туризма Турции и Украины, сообщает Укринформ.
"Ограничения не включают туристов, посещающих Турцию. Они могут гулять по улицам со своими паспортами, если хотят. Ограничения, которые были введены, направленные на уменьшение количества случаев инфицирования в нашей стране. Комендантский час не касается туристов, прибывших в страну из-за рубежа", ‒ сказал Эрсой.
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Локдаун в Турции – о чем сообщалось ранее:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в Турции, начиная с 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая (три недели).
- По воскресеньям будет полностью запрещена работа даже продуктовых магазинов.
- Полный локдаун означает комендантский час, запрет выходить на улицу за исключением продуктовых маркетов. Те, кто работают, могут передвигаться только по специальным разрешениям.
- Кроме того, 13 мая страна будет отмечать окончание Рамадана, которое предусматривает большое празднование и 4 дня выходных. Однако локдаун коснется и весеннего праздника.