В Турции за день произошло два мощных землетрясения​

Восточную Турцию всколыхнуло землетрясение / pixabay

27 декабря в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствий страны (AFAD), землетрясение почувствовали в провинциях Малатия, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу завил, что "никакой негативной ситуации" после землетрясения не наблюдается.

"Все наши команды осматривают местность", - отметил министр, пишет Hurriyet Daily News.​

Сообщений о человеческих жертвах или повреждениях не поступали. Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 было также зарегистрировано 27 декабря у побережья провинции Мугла.

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Отметим, Турцию пересекают крупные линии разломов и землетрясения здесь часты. В октябре смертельное землетрясение произошло в западном портовом городе Измир, в результате чего погибли 116 человек.

Самыми пагубными для жителей Турции за последние десятилетия стали два землетрясения 1999 года, в результате которых погибли около 18 000 человек.

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