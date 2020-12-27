В Турции за день произошло два мощных землетрясения​

Толчки ощутили несколько провинций.
27 декабря в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствий страны (AFAD), землетрясение почувствовали в провинциях Малатия, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу завил, что "никакой негативной ситуации" после землетрясения не наблюдается.
"Все наши команды осматривают местность", - отметил министр, пишет Hurriyet Daily News.
Сообщений о человеческих жертвах или повреждениях не поступали. Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 было также зарегистрировано 27 декабря у побережья провинции Мугла.
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Отметим, Турцию пересекают крупные линии разломов и землетрясения здесь часты. В октябре смертельное землетрясение произошло в западном портовом городе Измир, в результате чего погибли 116 человек.
Самыми пагубными для жителей Турции за последние десятилетия стали два землетрясения 1999 года, в результате которых погибли около 18 000 человек.
Землетрясение в Турции – о чем ранее сообщал Главред:
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
- 2 ноября в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку - Элиф Перинчек.