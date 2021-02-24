В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Главный европейский чиновник ВОЗ Ханс Клюге сказал - нынешние вакцины будут переработаны для борьбы с новыми штаммами коронавируса COVID-19.
Пандемия коронавируса COVID-19 закончится в начале следующего, 2022 года. Об этом сказал руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR.
"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться", — сказал Клюге.
По его мнению, коронавирус COVID-19 продолжит распространяться, однако необходимости во введении жестких ограничений уже не будет. При этом Клюге отметил, что такой исход пандемии очень вероятен, но в ВОЗ гарантировать его не могут.
Что касается новых мутаций коронавируса, говорит Клюге, то это вполне нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку. По его словам, в ВОЗ внимательно следят за эффективностью вакцин против COVID-19 ‒ из-за быстро распространяющихся новых типов инфекции
При этом Клюге отметил, что вакцины могут быть переработаны именно для борьбы с новыми штаммами коронавируса ‒ их не потребуется создавать с нуля.
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Коронавирус в мире:
- Коронавирус начал активно заражать жителей Земли зимой 2020 года. И из китайского города Ухань молниеносными темпами распространился по всей планете.
- Ученые утверждали, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
- Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 104 млн человек. Из них 2,2 миллиона скончались.
- Как свидетельствуют данные Университета имена Джонса Хопкинса, по всей Земле заразились более 105,8 млн человек, свыше 2,3 млн скончались.