В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Центральное здание ВОЗ / Reuters

Пандемия коронавируса COVID-19 закончится в начале следующего, 2022 года. Об этом сказал руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться", — сказал Клюге.

По его мнению, коронавирус COVID-19 продолжит распространяться, однако необходимости во введении жестких ограничений уже не будет. При этом Клюге отметил, что такой исход пандемии очень вероятен, но в ВОЗ гарантировать его не могут.

Что касается новых мутаций коронавируса, говорит Клюге, то это вполне нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку. По его словам, в ВОЗ внимательно следят за эффективностью вакцин против COVID-19 ‒ из-за быстро распространяющихся новых типов инфекции

При этом Клюге отметил, что вакцины могут быть переработаны именно для борьбы с новыми штаммами коронавируса ‒ их не потребуется создавать с нуля.

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