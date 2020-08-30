"Вам никто не даст": в Беларуси женщины устроили массовый протест против силовиков

В Беларуси женщины устроили массовый протест / tut.by

В Минске состоялся новый митинг оппозиции против президента Александра Лукашенко, в котором принимали участие жительницы Беларуси.

Об этом сообщили в Telegram-канале портала Tut.

Согласно тексту, митинг продолжался более пяти часов и в нем участвовали несколько тысяч человек.

По оценке экспертов, в пиковые моменты количество участников марша достигало около 10 тысяч человек. Основные требования участниц марша ‒ освобождение властями Беларуси политзаключенных и проведение новых президентских выборов.

Акция началась с того, что женщины с бело-красно-белыми флагами, плакатами и цветами стали собираться у площади Победы на проспекте Независимости. Затем они двинулись в сторону Октябрьской площади, однако их оттеснили бойцы ОМОНа и тогда протестующие пошли в противоположную сторону ‒ площади имени Якуба Коласа.

Затем протестующие прошли маршем по проспекту Независимости, двинулись в сторону Комаровского рынка, перешли на площадь Бангалор и после этого разошлись по домам.

Во время протестов женщины кричали в сторону силовиков: "Вам никто не даст", а также уже традиционное для беларусских протестов слово "Позор".

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Напомним, ранее руководитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала вероятность вооруженного вторжения России в Беларусь.