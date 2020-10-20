Убийство учителя чеченцем: в Кремле сообщили о договоренности Путина и Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрон достигли важной договоренности / Фото: Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Во время разговора, в частности, была поднята тема "варварского" убийства чеченцем французского учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которое признали терактом, говорится на сайте Кремля.

По его данным, стороны подтвердили, что заинтересованы в активизации совместных усилий для борьбы с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

"Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом – варварским убийством французского учителя. В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии…", – отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Макрон поговорили по телефону по инициативе французской стороны.