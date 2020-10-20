Убийство учителя чеченцем: в Кремле сообщили о договоренности Путина и Макрона

Президенты РФ и Франции договорились активизировать совместные усилия для достижения двух целей, поделились в Кремле.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Во время разговора, в частности, была поднята тема "варварского" убийства чеченцем французского учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которое признали терактом, говорится на сайте Кремля.
По его данным, стороны подтвердили, что заинтересованы в активизации совместных усилий для борьбы с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.
"Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом – варварским убийством французского учителя. В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии…", – отмечается в сообщении.
В Кремле добавили, что Путин и Макрон поговорили по телефону по инициативе французской стороны.
- Напомним, 16 октября в пригороде Парижа – в городе Конфлан-Сент-Онорион – чеченец кухонным ножом обезглавил учителя истории и географии, который накануне на уроке показал карикатуру на пророка Мухаммеда.
- Злоумышленник застрелен правоохранителями. Очевидцы говорили, что до совершения убийства чеченец выкрикнул "Аллах Акбар". Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.
- Позже западные СМИ выяснили, что учителя убил чеченец Абдулах А., который родился в Москве в 2002 году, но жил во Франции.