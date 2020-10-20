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Убийство учителя чеченцем: в Кремле сообщили о договоренности Путина и Макрона

20 октября 2020, 18:56

Президенты РФ и Франции договорились активизировать совместные усилия для достижения двух целей, поделились в Кремле.

Путин и Макрон достигли важной договоренности
Владимир Путин и Эммануэль Макрон достигли важной договоренности / Фото: Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Во время разговора, в частности, была поднята тема "варварского" убийства чеченцем французского учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которое признали терактом, говорится на сайте Кремля.

По его данным, стороны подтвердили, что заинтересованы в активизации совместных усилий для борьбы с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

"Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом – варварским убийством французского учителя. В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии…", – отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Макрон поговорили по телефону по инициативе французской стороны.

  • Напомним, 16 октября в пригороде Парижа – в городе Конфлан-Сент-Онорион – чеченец кухонным ножом обезглавил учителя истории и географии, который накануне на уроке показал карикатуру на пророка Мухаммеда.
  • Злоумышленник застрелен правоохранителями. Очевидцы говорили, что до совершения убийства чеченец выкрикнул "Аллах Акбар". Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.
  • Позже западные СМИ выяснили, что учителя убил чеченец Абдулах А., который родился в Москве в 2002 году, но жил во Франции.
новости России Владимир Путин Эммануэль Макрон новости Франции
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