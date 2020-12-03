Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ: появились неожиданные детали скандала

Венгрия требует от ОБСЕ заняться ситуацией на Закарпатье / news.church.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отказалась контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатской области.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в режиме онлайн.

По его словам, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.

Сийрято подчеркнул, что он попросил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - отметил глава МИД Венгрии.

При этом Сийярто добавил, что обратился с просьбой к премьер-министру Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

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