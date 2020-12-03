УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ: появились неожиданные детали скандала

3 декабря 2020, 18:54

Петер Сийярто рассказал о "возмутительных" действиях представителей ОБСЕ.

Флаги Венгрии и Украины
Венгрия требует от ОБСЕ заняться ситуацией на Закарпатье / news.church.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отказалась контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатской области.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в режиме онлайн.

По его словам, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.

Сийрято подчеркнул, что он попросил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - отметил глава МИД Венгрии.

При этом Сийярто добавил, что обратился с просьбой к премьер-министру Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

Читайте такжеГлава ОТГ на Закарпатье оправдался за гимн Венгрии на присяге

Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье

  • В Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.
  • Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
  • В связи с вопиющим инцидентом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто - дипломаты говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.
ОБСЕ Закарпатье Петер Сийярто новости Украины новости Венгрии
Сейчас вы просматриваете новость «Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ: появились неожиданные детали скандала». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из УкраиныГей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать"В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократуУ Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из регионаВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона В Москве объяснили, почему не выведут войска из ПриднестровьяВ Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья
Следующий материал

Последние новости

20:15
"Всем не хватит": экс-глава Минздрава дал мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19
20:10
Ученые нашли уникальный препарат, который блокирует COVID-19
20:08
Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины Видео
20:08
CD Projekt RED объявила точное время релиза Cyberpunk 2077 в Украине
19:58
Омбудсмен Денисова рассказала, когда пройдет обмен пленными с "ДНР"
Реклама
19:47
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
19:45
"Слуга народа" объяснил, как угодил в скандал с голой женской грудью в Раде Видео
19:32
Избитый в Таиланде телеведущий занялся борьбой после травмы
19:30
"Отмена Украины": житель Черкасс в соцсетях призывал к сепаратизму
19:29
Синоптик рассказал, когда Украину заметет снегом Видео
19:29
США "на веки вечные" отказались признавать Крым российским
19:24
Успейте урвать: в магазине Epic Games Store обновилась подборка бесплатных игр
19:24
Генетик назвал максимальные побочные эффекты вакцины от COVID-19 Видео
19:09
Кравчук рассказал, будут ли переговоры в нормандском формате Видео
18:59
Надвигается непогода: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
18:54
Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ: появились неожиданные детали скандала Видео
18:39
Комаровский подсказал, как бесплатно лечить коронавирус дома Видео
18:34
Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса Видео
18:31
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
18:30
Ктулху, новый Гитлер и конец света: вышел трейлер 4 части Приключений Сабрины Видео
Реклама
18:29
Кравчук поведал, реально ли провести обмен пленными до конца года Видео
18:28
Бабло, тёлочки и район: эксперт объяснил популярность российских артистов в Украине
18:27
Напоил и изнасиловал 12-летнюю: всплыли новые факты в деле фотографа Ктиторчука Видео
18:23
Инфекционист развенчал миф про полный локдаун в Украине Видео
18:05
В ВОЗ рассказали, зачем нужны цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 Видео
18:00
Apple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhone
17:50
Доктор Комаровский объяснил, где легче всего заразиться COVID-19 Видео
17:38
Украинцы и артисты еще 7 стран записали альбом для социального проекта
17:35
В полиции предупредили о запретах на Новый год из-за карантина: что грозит нарушителям Видео
17:25
Инфекционист назвал странное проявление коронавируса Видео
17:23
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
17:23
Войска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование Видео
17:15
Когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад: врач дала ответ Видео
17:01
Джейсон Стейтем готовится сыграть в фильме про русскую мафию в Лондоне
17:00
Абонплата на все и доступ в жилье: в Украине приняли новый закон о комуслугах Видео
16:43
В Армении сделали заявление о статусе Нагорного Карабаха Видео
16:41
Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства Видео
16:36
Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020
16:22
Азербайджан выложил в Сеть данные о своих потерях в Нагорном Карабахе
15:51
Стали известны подробности новой игры отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзимы
Реклама
15:43
Крушение режима Лукашенко: Тихановская раскрыла планы по Беларуси Видео
15:41
Скандал с голой женской грудью в Раде: "слугу народа" подловили на интимном фото Видео
15:21
В Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина Видео
15:20
"Предал и разворовал страну": в Ровно Порошенко атаковал доброволец из АТО Видео
15:15
Врач назвала опасный картофель Видео
14:43
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы Видео
14:32
Арестович спрогнозировал, как администрация Байдена будет бить по России
14:29
Секс, інста і ЗНО: 4 серия выходит онлайн - когда смотреть Видео
14:29
Xbox Game Pass получил одно из лучших обновлений в истории сервиса
14:27
Украине грозит 40 тысяч заболевших COVID-19 в сутки: эксперт назвал сроки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять