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Вероятность отравления Лукашенко: белорусский оппозиционер объяснил план Кремля

Алексей Тесля
15 мая 2023, 11:37
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Александр Лукашенко приезжает в Москву "по каждому свистку хозяина", напомнил Андрей Санников.
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Андрей Санников
Андрей Санников раскрыл подоплеку отношений Александра Лукашенко и Владимира Путина / сайт Кремля, Скриншот

Болезненное состояние Александра Лукашенко может свидетельствовать о попытке его отравления, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Конечно, его могли отравить – мы же знаем, что Кремль этим активно занимается. Могли и уронить из окна, как у них тоже часто происходит. Всякое возможно, но в этом случае, думаю, естественные причины, ведь здоровья у Лукашенко никакого нет", — сказал он в интервью Главреду.

Вместе с тем белорусский оппозиционер считает, что устранение Лукашенко на данном этапе Кремлю не выгодно.

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"Лукашенко приезжает в Москву по каждому свистку хозяина и рассыпается в комплиментах, это своеобразная терапия от собрата по преступлениям. В любом случае, исчезновение Лукашенко по естественным или неестественным причинам влечет за собой паучьи бои как в самой Беларуси, так и извне. А во время войны Путину нужен этот плацдарм, и обеспечивает его только Лукашенко. Ведь именно он обеспечил нападение России на Украину. И это остается приоритетом для Путина – мы знаем, что заявления о размещении ядерного оружия тоже подчинены интересам Путина, никак не белорусов. И Лукашенко не имеет никакого права делать подобные заявления от имени белорусского государства и белорусского народа после того, как были подписаны и ратифицированы Будапештский меморандум и Договор о нераспространении ядерного оружия. Так что не думаю, что Кремль на данном этапе в этом заинтересован. Но ситуация может развиваться очень стремительно", — добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Ранее СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Журналисты The Mirror не исключали, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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