Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального

Елизавета Кривоногих подписалась на Алексея Навального в Instagram.
Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, подписалась на оппозиционера Алексея Навального в Instagram.
Накануне Навальный выпустил новое расследование, посвящённое "дворцу Путина", в котором коротко упомянул и Розову, пишут Открытые медиа.
Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов обратил внимание на то, что предполагаемая дочь Путина подписалась на Навального в Instagram, а также выложила в этой соцсети историю.
При этом Розова написала следующую подпись: "Когда тебе уделили всего минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера".
Пользователь Instagram Луиза Розова В., который ведет девушка, названная "Проектом" дочерью президента, выложила небольшое видео после расследования Навального о "дворце Путина" pic.twitter.com/xfhSbJc5I2— Дождь (@tvrain) January 20, 2021
Другие пользователи Twitter также заметили видео, сделанное Розовой. Как и на всех своих фотографиях в профиле, она скрывает лицо за медицинской маской.
Владимир Путин и Светлана Кривоногих:
- Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.