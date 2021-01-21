Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального

Новое расследование Алексея Навального прокомментировала Елизавета Кривоногих / Reuters

Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, подписалась на оппозиционера Алексея Навального в Instagram.

Накануне Навальный выпустил новое расследование, посвящённое "дворцу Путина", в котором коротко упомянул и Розову, пишут Открытые медиа.

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов обратил внимание на то, что предполагаемая дочь Путина подписалась на Навального в Instagram, а также выложила в этой соцсети историю.

При этом Розова написала следующую подпись: "Когда тебе уделили всего минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера".

Пользователь Instagram Луиза Розова В., который ведет девушка, названная "Проектом" дочерью президента, выложила небольшое видео после расследования Навального о "дворце Путина" pic.twitter.com/xfhSbJc5I2 — Дождь (@tvrain) January 20, 2021

Другие пользователи Twitter также заметили видео, сделанное Розовой. Как и на всех своих фотографиях в профиле, она скрывает лицо за медицинской маской.

Владимир Путин и Светлана Кривоногих: