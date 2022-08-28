Военный эксперт оценил, будут ли опасны для ВСУ новые резервы оккупантов/ скриншот, УНИАН

Русские оккупанты перебрасывает во временно оккупированные территории Украины из Донецкого направления подразделения недавно сформированного 3-го армейского корпуса. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Константин Машовец – координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление".

По его словам, изначально командование русских оккупантов хотело создать еще четыре полных корпуса. Но что-то пошло не по плану.

"Однако, насколько я понимаю, военно-политическое руководство России пришло к выводу, что лучше сконцентрировать свои силы, ресурсы и возможности на формировании по крайней мере одного, но более или менее способного, армейского корпуса", ‒ говорит Машовец.

Вместе с тем, как добавил аналитик, решение путина увеличить численность войск может повлиять на ситуацию на фронте. Однако ‒ только в долговременной перспективе. И при условии, что им удастся найти дополнительные источники и пути наращивания численности собственного войска.

"Если допустить, что это будет происходить из-за продления сроков срочной службы, то это будет иметь большие социально-психологические последствия для россиян", – подытожил Машовец.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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