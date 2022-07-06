УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх

6 июля 2022, 02:40

Как говорит Олег Жданов, диктатор Путин испугался, что Узбекистан, охваченный массовыми протестами, обратится в Россию за военной помощью для их подавления.

Путин, взрыв
Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх / коллаж ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин испытал испуг, когда в Кремль пришла официальная просьба о военной помощи в рамках ОДКБ из охваченного массовыми протестами Узбекистан. Об этом заявил эфире ТСН известный военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что есть информация, что Путин был напряжен и боялся, что Узбекистан пригласит военную помощь. Почему? Потому что сегодня он не может отдать ни одного солдата. Он хочет решать вопросы частичной, но открытой мобилизации. Потому что не хватает личного состава, даже на пополнение потерь. Но Узбекистан не обратился в РФ за военной помощью. И на сегодняшний день есть информация, что там понемногу протесты утихают и как-то они начинают понемногу урегулировать", ‒ сказал специалист.

Как говорит Жданов, возможности "помочь" Узбекистану у русского диктатора нет, поскольку у армии РФ катастрофически не хватает личного состава для войны в Украине.

Справка. В автономной республике Каракалпакстан в Узбекистае прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус. В новой редакции конституции больше не будет упоминаться суверенитет Каракалпакстана или право на отделение.

Массовые протесты вспыхнули уже 1 июля. По предварительным данным, митинги жестоко разгоняют, в результате есть пострадавшие и возможно погибшие.

Читайте такжеВоенный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять Киев

Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости России Владимир Путин Олег Жданов новости Узбекистана
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:17

"Ощущение, что мы не живем": Астафьева в романтичном образе напугала фанатов грустными размышлениями

03:12

Отдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают ЛукашенкоВидео

02:40

Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх

02:15

Удивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

02:10

Будет бушевать сильнейший шторм в Украине: синоптики предупредили о новом циклоне на Ивана КупалаВидео

Реклама
01:37

Как уничтожить Крымский мост: Тука объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады

00:51

Российская журналистка рассказала, с чем Лорак должна вернуться в РФ

00:51

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

00:07

Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой областиВидео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

05 июля, вторник
23:37

59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

23:34

Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозомВидео

23:22

Ограничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения ГенштабаФотоВидео

23:06

"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилосьВидео

22:49

Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработалиВидео

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике ПутинаВидео

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

Реклама
21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

19:45

Гороскоп на завтра 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

19:40

Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада ШойгуВидео

19:39

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолоданияВидео

19:37

Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИВидео

19:37

Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действиймнение

19:36

Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешениеВидео

19:32

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

19:17

The Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в ЛондонеВидео

Реклама
18:47

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войскВидео

18:45

ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - ДжонсонВидео

18:38

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

18:34

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

18:28

Бориса Баума выгнали из КРАИЛ после скандала с 1XBet, но лицензии у россиян не отобрали

18:14

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожен склад врага с ГСМ, вертолеты "покрошили" оккупантовВидео

17:46

В Минобороны раскрыли новую тактику ВСУ против российских оккупантовВидео

17:44

В Днепре сбили 6 российских ракет: появилось видео мощной работы ПВОВидео

17:33

Переезд и большие перемены: 3 знака зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца 2022 годаВидео

17:20

На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять