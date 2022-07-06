Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх / коллаж ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин испытал испуг, когда в Кремль пришла официальная просьба о военной помощи в рамках ОДКБ из охваченного массовыми протестами Узбекистан. Об этом заявил эфире ТСН известный военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что есть информация, что Путин был напряжен и боялся, что Узбекистан пригласит военную помощь. Почему? Потому что сегодня он не может отдать ни одного солдата. Он хочет решать вопросы частичной, но открытой мобилизации. Потому что не хватает личного состава, даже на пополнение потерь. Но Узбекистан не обратился в РФ за военной помощью. И на сегодняшний день есть информация, что там понемногу протесты утихают и как-то они начинают понемногу урегулировать", ‒ сказал специалист.

Как говорит Жданов, возможности "помочь" Узбекистану у русского диктатора нет, поскольку у армии РФ катастрофически не хватает личного состава для войны в Украине.

Справка. В автономной республике Каракалпакстан в Узбекистае прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус. В новой редакции конституции больше не будет упоминаться суверенитет Каракалпакстана или право на отделение.

Массовые протесты вспыхнули уже 1 июля. По предварительным данным, митинги жестоко разгоняют, в результате есть пострадавшие и возможно погибшие.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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