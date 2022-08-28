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Война Путина против Украины стала провалом по всем напралениям – Forbes

28 августа 2022, 09:01

Россия потеряла "мягкую силу". Военные преступления РФ выставлены на всеобщее обозрение. Решительность НАТО сегодня сильнее, чем многие могли себе представить.

Владимир Путин
Владимир Путин проиграл войну не только на фронте, но и в информационном пространстве / Фото ua.depositphotos.com

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным "специальная военная операция", а по сути война против Украины оказалась стратегическим провалом почти по всем параметрам. Кремль просто проигнорировал основы войны и сделал ставку на грубую силу, недооценив решительность и способность украинцев к сопротивлению.

Издание Forbes перечислило озвученные аналитиками The Atlantic Council уроки, которые военные и политики мира должны вынести после полугода войны в Украине.

В частности, заместитель директора Евразийского центра The Atlantic Council Мелинда Харинг считает: когда Украина говорит, что ей что-то нужно, эта просьба имеет основания, и Соединенные Штаты должны ее без колебаний выполнить.

"С первого дня войны администрация Байдена никак не могла решить, делиться ли с Украиной разведданными в реальном времени, отправлять ли ли тяжелое вооружение, отправлять большие пакеты финансовой помощи. Украинцы снова и снова доказывают, что сомнения США и союзников безосновательны. С помощью западных разведданных они отбили у врага аэропорт в Гостомеле, уничтожили десятки российских генералов и утопили крейсер "Москва". С помощью американского оружия ВСУ вытеснили россиян из окрестностей Киева. С помощью американских высокоточных РСЗО они поразили десятки важных целей", - напомнила аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник, эксперт обороны переднего края Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Арун Айер заявил: события в Украине показали, что нельзя игнорировать основы гибридного противостояния.

"Гибридная война – не нож, а скальпель. Ее нужно вести с хирургической точностью, а это требует доверия к разведданным, даже если разведка сообщает плохие новости. Российская авторитарная модель управления к этому плохо адаптирована. Это же привело к потере контроля над информационным фронтом", - считает аналитик.

Военные преступления России выставлены на всеобщее обозрение, их осудили все, кроме самых стойких союзников Кремля. Решительность НАТО сегодня сильнее, чем многие могли себе представить. Россия потеряла "мягкую силу".

"Во многом это результат того, что Кремль игнорировал основы войны и не изучил уроки недавних конфликтов США в Афганистане, Ираке и других странах. В первую очередь это плохой анализ разведданных, ставка на грубую силу, недооценка решительности и способности соперника к сопротивлению", - отметил Айер.

По мнению эксперта, США и их союзники должны изучить все эти ошибки России и использовать их в противостоянии гибридным войнам.

Когда закончится война в Украине

Решающий период в войне России против Украины наступит осенью. Зимой интенсивность боевых действий может существенно снизиться, а мощные боевые действия могут возобновиться весной 2023 года. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после 10 августа в войне России против Украины начался новый этап, который может продлиться около 2-3 месяцев, то есть до зимы. В течение данного периода ВСУ и российские войска будут наносить удары по позициям друг друга различным вооружением. Однако продвижения не будет. У украинских подразделений больше шансов, чем у оккупантов, по причине наличия американских дальнобойных ракетных систем HIMARS.

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