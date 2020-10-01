Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль

РФ вызвалась "снизить напряженность" между Азербайджаном и Арменией, сообщили в азербайджанском МИДе.
Российская Федерация предложила сыграть свою роль в конфликте за непризнанный Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым предложил РФ в роли посредника, сообщили в азербайджанском МИДе.
В министерстве подчеркнули, что РФ вызвалась выступить в качестве посредника для того, чтобы "снизить напряженность" между Азербайджаном и Арменией.
"Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России", – отмечается в сообщении.
- Напомним, нагорно-карабахский конфликт не могут урегулировать уже на протяжении десятков лет.
- Утром 27 сентября война за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией обострилась.
- Стороны обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили боевые действия.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его государство намерено решить проблему Нагорного Карабаха, поскольку это азербайджанская территория.
Автор: Екатерина Присяжнюк