УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль

1 октября 2020, 10:00

РФ вызвалась "снизить напряженность" между Азербайджаном и Арменией, сообщили в азербайджанском МИДе.

РФ захотела сыграть роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта – Нагорный Карабах конфликт
Россия захотела сыграть роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта / Reuters

Российская Федерация предложила сыграть свою роль в конфликте за непризнанный Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым предложил РФ в роли посредника, сообщили в азербайджанском МИДе.

В министерстве подчеркнули, что РФ вызвалась выступить в качестве посредника для того, чтобы "снизить напряженность" между Азербайджаном и Арменией.

"Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России", – отмечается в сообщении.

  • Напомним, нагорно-карабахский конфликт не могут урегулировать уже на протяжении десятков лет.
  • Утром 27 сентября война за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией обострилась.
  • Стороны обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили боевые действия.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его государство намерено решить проблему Нагорного Карабаха, поскольку это азербайджанская территория.

Джейхун Байрамов Сергей Лавров Нагорный Карабах Война в Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:20
СМИ рассказали, присоединятся ли США к санкциям против Лукашенко
10:09
Эрдоган бросил Путину перчатку, и тот испугался ее поднять мнение
10:00
Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль Видео
09:45
Мать рассказала о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта
09:21
Пожары на Луганщине: число жертв возросло, есть угроза для 22 населенных пунктов Видео
09:20
Навальный рассказал, кто организовал его отравление Новичком
09:19
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
09:07
Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
08:57
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
08:33
Россия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией мнение
08:30
Коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки" - ученые Видео
07:59
Коронавирус атакует Раду: еще один нардеп подцепил Сovid-19
07:32
Забыть о Будапештском меморандуме: Кравчук поддержал поиск нового формата переговоров по миру в Украине
07:03
Пожары на Луганщине: в РГА сообщили о коварных действиях боевиков Видео
06:57
Нафтогаз продолжает держать всех за дураков. Но теперь он еще и убыточный мнение
06:32
Развязка близка: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси
06:26
В моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фото Фото
05:30
Как правильно погадать на кофейной гуще в День кофе 2020: толкование Видео
04:59
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
04:20
Тянет налево - ученые выяснили, какие мужчины склонны к сексу на стороне
03:46
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
03:12
Врач опроверг популярный миф о смертности от Covid-19
02:39
Почему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые
02:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
01:38
Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева
01:12
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
00:54
Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на коронавирус Видео
00:29
День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
00:05
Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку
30 сентября, среда
23:55
В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать Видео
23:29
В Минобразования обнародовали график проведения ВНО-2021
23:03
Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса
22:32
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
22:20
Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек Видео
22:07
Нардеп пожаловалась на повторное заражение коронавирусом
21:45
Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду Видео
21:44
Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина Видео
21:21
Рак толстой кишки и 4 чашки кофе: ученые рассказали о выживаемости Видео
21:09
"Танцы на могиле воинов АТО": на Черниговщине "отличились" девочки-подростки Видео
21:02
Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей Видео
20:57
В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве
20:30
В МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии Видео
20:29
"Карты не врут": нардеп сделал скандальное заявление о переименовании России Видео
20:17
Netflix купил права на экранизацию романов про Конана
20:03
В Луганской области вспыхнул лес, эвакуируют села
20:00
Чеснок: медики указали на количество, которое приносит пользу Видео
19:58
Ермак посоветовал народным депутатам съездить на Донбасс и послушать "боль людей" Видео
19:53
Телеведущая случайно выучила не тот танец перед выступлением
19:32
На Львовщине на базе отдыха нашли убитыми мать с двумя дочерьми
19:27
В Минздраве назвали главную причину роста количества случаев Covid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять