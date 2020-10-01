Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль

Россия захотела сыграть роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта / Reuters

Российская Федерация предложила сыграть свою роль в конфликте за непризнанный Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым предложил РФ в роли посредника, сообщили в азербайджанском МИДе.

В министерстве подчеркнули, что РФ вызвалась выступить в качестве посредника для того, чтобы "снизить напряженность" между Азербайджаном и Арменией.

"Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России", – отмечается в сообщении.