Война в Украине вступает в новую фазу - Боррель

Война вошла в другую фазу - Боррель / Reuters

Война на Украине вступает в новую фазу. Военная помощь стран Запада позволила Украине остановить российское наступление и изменить баланс сил на фронте, сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, говорится на сайте Европейской службы внешних действий.

"За шесть месяцев этой войны россия оккупировала двадцать процентов территории Украины и значительную часть Черноморского побережья. В то же время сейчас война очевидно вступает в новую фазу. Также, благодаря военной помощи Запада, Украина смогла остановить российское наступление и, по последним сообщениям, освободить определенные регионы, особенно на Юге страны вблизи Херсона. Были проведены несколько эффективных атак на склады боеприпасов и на военные базы глубоко в пределах незаконно оккупированных россией территорий", - заметил высокий представитель ЕС.

Он добавил, что эти атаки оказали несомненное символическое и психологическое влияние на российские силы вторжения и одновременно содействовали укреплению морали украинцев.

"Баланс сил на местах, похоже, меняется. Украинцы, как никогда ранее, решительно настроены вернуть свою национальную территорию в полном объеме, как Президент Зеленский заявил вчера на Крымском форуме (Крымская платформа – ред.) Поэтому мы должны быть четкими: Украина заслуживает продолжения нашей помощи, чтобы сделать именно это. В эти дни важно помнить, что российская агрессия против Украины началась не 24 февраля, а с даты противоправной аннексии Крымского полуострова", - подчеркнул Боррель.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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