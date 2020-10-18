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Война за Карабах: военный эксперт назвал единственное условие перемирия

18 октября 2020, 15:08

По мнению эксперта, если одна из сторон остановится и проиграет, то в ответ она снова начнет военные действия.

Карабах,войн
Военный эксперт назвал условие перемирия в Карабахе / Reuters

Войну за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном не удастся остановить без вмешательства какой-либо страны, в том числе России. Единственным выходом из конфликта на данный момент будет включение Армении и Азербайджана в более крупное государство, где территориальное разделение между странами будет номинальным, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин.

Об этом Литовкин рассказал в комментарии URA.RU.

"Проблема Нагорного Карабаха решается только одним путем — если Армения и Азербайджан войдут в состав большого образования типа Османской империи, Персидской империи или Российской империи. В таком случае границы между областями и республиками становятся чисто номинальными. Как, например, между регионами России: вроде как на карте границы есть, но на деле, кроме как столба о том, что вы въезжаете в другую область, ничего нет. В ином случае этот конфликт будет нерешаем в принципе", — убежден Литовкин.

По мнению эксперта, если в данном случае одна из сторон остановится и проиграет, то в ответ она снова начнет военные действия, чтобы вернуть себе утерянную территорию.

Кроме того, Литовкин отметил, что не изменит ситуацию и вмешательство других стран в конфликт.

"Поэтому Россия не будет вмешиваться в ситуацию. По крайней мере, до тех пор, пока не будет официально подтверждено наличие иностранных военных на территории Нагорного Карабаха", — уточнил собеседник агентства.

Перемирие в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • Новое перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в полночь 18 октября (23.00 по киевскому времени 17 октября) – о нем стороны договорились накануне. Но и оно было нарушено. Вначале о нарушении режима прекращения огня заявило МО Армении, под утро с обвинениями в адрес противника выступило МО Азербайджана.
  • В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Оно началось в 12 часов дня.
  • Уже спустя 10 минут режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен. Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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