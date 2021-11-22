"Все поедут через Донбасс": Лукашенко назвал "дикими" поляков и отреагировал на закрытие границы

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к полякам и заявил, что миграционный кризис спровоцировали власти Польши, которые таким образом за счет давления на Беларусь "пытались решить свои проблемы внешние и внутренние".

В видеообращении Лукашенко ответил на предложение Польши о закрытии границы с Беларусью и угрожает, что в таком случае поляки "поедут через Донбасс".

"Звучат постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем, железнодорожный переход и так далее. Я в этом плане только могу сказать – закроют – пожалуйста. Если удобнее – закрывайте. Но надо сначала подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Это я так образно говорю — через Донбасс. Их там никто не ждет, там граница у России с Украиной закрыта. Если эти безумцы не понимают, все они понимают. Они пытаются нас здесь пугать. Но дело даже не в этом. Они играют на обострение. Они пытались свои проблемы внешние и внутренние решить за счет давления на Беларусь", — заявил Лукашенко.

По его словам, это проблемы с протестами против запрета абортов и с фермерами. Что якобы так, власти Польши "стараются отвлечь внимание народа от собственных проблем и получить деньги от Евросоюза".

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Мигранты у границы Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Тогда группы беженцев собрались на кордоне для того, чтобы попасть в Польшу. Мигранты решили разделиться на две группы – первая отправилась на контрольно-пропускной пункт, вторая пошла пересекать границу лесами.

Мигранты попытались штурмом попасть в Польшу. При помощи подручных средств – лопат, щипцов и даже бревен – они намеревались сломать ограждение. Однако польские силовики отразили атаку.

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