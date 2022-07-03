Все в черном дыму: в Москве полыхает одно из зданий Capital Towers

Москва "горит" / скриншот

В столице России в Москве загорелось одно из построек многофункционального жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров.

Комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити. Все три башни имеют свои названия: River Tower, City Tower и Park Tower.

Сейчас неизвестно, в какой именно начался пожар.

Очевидцы и местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Строительство жилого комплекса Capital Towers из трех небоскребов началось в 2017 году и должно завершиться в 2022 году.

В каждом здании расположено от 66 до 70 этажей. Объект еще находится на стадии строительства, поэтому сейчас в башнях никто не проживает.

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Война России против Украины

Замкомандующего войсками РФ в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее заявлял, что оккупанты собрались захватить все районы Донбасса, юг Украины и прорубить коридор в Крым. Такие цели они ставят перед собой во время "второй фазы" так называемой "спецоперации".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что ВСУ уже в середине июня могут перейти в контрнаступление. До конца мая-начала июня армия Украины должна будет получить тяжелое вооружение от Запада. После того, как начнется применение нового оружия, баланс сил на некоторых участках фронта может измениться.

Спикер Банковой Алексей Арестович также говорил, что наступление России замедлилось. Если украинским войскам удастся остановить оккупационные войска в направлении Херсона и Гуляйполя, то захватчики РФ вынуждены будут перейти в оборону.

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