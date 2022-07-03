УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Все в черном дыму: в Москве полыхает одно из зданий Capital Towers

3 июля 2022, 23:02

Очевидцы и местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Москва "горит" / скриншот

В столице России в Москве загорелось одно из построек многофункционального жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров.

Комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити. Все три башни имеют свои названия: River Tower, City Tower и Park Tower.

Сейчас неизвестно, в какой именно начался пожар.

Очевидцы и местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Строительство жилого комплекса Capital Towers из трех небоскребов началось в 2017 году и должно завершиться в 2022 году.

В каждом здании расположено от 66 до 70 этажей. Объект еще находится на стадии строительства, поэтому сейчас в башнях никто не проживает.

Читайте такжеВ Макеевке произошел пожар на нефтебазе: склад снабжал войска РФ, которые пытаются захватить Донбасс

Война России против Украины

Замкомандующего войсками РФ в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее заявлял, что оккупанты собрались захватить все районы Донбасса, юг Украины и прорубить коридор в Крым. Такие цели они ставят перед собой во время "второй фазы" так называемой "спецоперации".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что ВСУ уже в середине июня могут перейти в контрнаступление. До конца мая-начала июня армия Украины должна будет получить тяжелое вооружение от Запада. После того, как начнется применение нового оружия, баланс сил на некоторых участках фронта может измениться.

Спикер Банковой Алексей Арестович также говорил, что наступление России замедлилось. Если украинским войскам удастся остановить оккупационные войска в направлении Херсона и Гуляйполя, то захватчики РФ вынуждены будут перейти в оборону.

Читайте также:

Москва пожар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:44

Зеленский поставил на место Шойгу и отреагировал на выход ВСУ из Лисичанска

23:31

Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска, есть раненыеВидео

23:02

Все в черном дыму: в Москве полыхает одно из зданий Capital TowersВидео

22:54

"Стопроцентные санкции": Зеленский потребовал жестко прижать окружение ПутинаВидео

22:30

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

Реклама
22:23

"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без бояВидео

21:58

"Все вернем": в ВСУ назвали главную причину отвода войск из ЛисичанскаВидео

21:40

Одни руины: украинские военные показали выжженное село после прихода оккупантовВидео

21:24

Аэродром оккупантов стерли в порошок: детали удара по позициям РФ под МелитополемВидео

21:01

Путина ждет "горячий" прием на саммите G20Видео

20:53

У Зеленского жестко прокомментировали предложение Кремля о переговорах Украины с РФВидео

20:33

Зеленский резко ответил на слова Лукашенко о "братской России"Видео

20:30

Войска РФ могут захватить всю Луганскую область – ЗеленскийВидео

20:29

Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мостВидео

20:10

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:06

Армия Украины после тяжелых боев приняла решение выйти из Лисичанска – ГенштабВидео

20:01

Сколько Украина тратит в месяц на ВСУ: названы колоссальные суммыВидео

19:56

Оккупанты форсировали Северский Донец и захватили поселок на Лисичанском направлении

19:39

"Карма" и "божий промысел": в ОП потроллили жалобы РФ на "хлопки" в приграничных городахВидео

19:00

Армия Украины контрнаступает на Херсон: войска РФ скопились в центре города и готовятся к оборонеВидео

Реклама
18:59

ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: враг отступил с большими потерями

18:34

Захватили трофей в ходе штурма: бойцы ВСУ отжали у оккупантов новейшую БМПВидео

18:27

Лукашенко может преподнести Путину неприятный сюрпризмнениеВидео

18:23

Роль Беларуси в войне "давно определена": Лукашенко снова заговорил о "братской России"Видео

18:20

Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги

18:03

ВСУ перейдут в контрнаступление, освободят Херсон и проведут спецоперацию в России – АрестовичВидео

18:01

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

17:57

РФ убила 6 человек, в том числе ребенка: детали ракетного удара по СлавянскуВидео

17:48

В Украине разрешат выезжать за границу еще нескольким категориям мужчинВидео

17:27

"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под ХарьковаВидео

16:59

Пьяные командиры РФ открыли огонь по своим: оккупанты рассказали о беспределеВидео

16:56

Если будет "Минск" или "Мюнхен", Путин снова двинет свои войска на Украину – МИД БританииВидео

16:29

Украине светит полтриллиона евро на восстановление: в ЕС готовят амбициозный планВидео

16:06

"Жалкое зрелище": певица Волочкова опозорилась, выступая в российской деревне

16:04

Ядерные угрозы Путина: превратится ли третья мировая война в первую ядернуюмнение

15:58

Шольц анонсировал гарантии безопасности для Украины и назвал главное условиеВидео

15:58

"Украина должна согласиться на условия Путина": в Кремле предложили Киеву сесть за стол переговоровВидео

15:57

"Наорали и отправили обратно": известную ведущую не пустили обратно в УкраинуВидео

15:45

Битва за Донбасс не закончена, Украина накопит тяжелое оружие и освободит свои земли – МинобороныВидео

15:40

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
15:38

"Играет роль униженного": исследователь пропаганды объяснил отклонения Путина

15:29

Много убитых и раненых: РФ накрыла Славянск мощным огнем из РСЗОВидео

15:27

Отцвели пионы - что делать дальше: советы начинающим садоводамВидео

15:20

Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецептВидео

15:17

В России не ждут: Галкин покинул Израиль вслед за Аллой ПугачевойВидео

14:54

"Путина поджимает время": эксперт назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

14:51

Лисичанск не пал, армия РФ не взяла город под полный контроль - советник главы МинобороныФотоВидео

14:42

Украину атакуют холодные ливни и налетит шторм: синоптики назвали датыВидео

14:31

"Глубокая заморозка" войны возможна после захвата РФ Донбасса - британский генералВидео

14:25

В России отказываются чинить технику: войска оккупантов пропивают запчасти и агрегаты – ГУРВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять