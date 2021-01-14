Вслед за Макроном и Зеленским: еще один президент зарегистрировался в Telegram

Жаир Болсонару зарегистрировался в Telegram / Reuters

После скандала с блокировкой Дональда Трампа и его сторонников в ряде социальных сетей, к мессенджеру Telegram присоединяются все больше мировых лидеров.

Президент Бразилии Жаир Болсонару зарегистрировался в мессенджере. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, президенты Турции и Бразилии присоединились к большому количеству мировых лидеров, которые уже есть на платформе, в частности к: президентам Украины, Мексики, Узбекистана и Тайваня, а также к премьер-министрам Израиля и Сингапура.

"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram в борьбе с дезинформацией и распространении информации о важных проблемах в своих обществах, пишет Дуров.

Он подчеркнул, что в отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет.

"В результате каналы Telegram - единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией", - добавил Дуров.

Отметим, что в мессенджере Telegram появился канал бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который организовал в 2017 году референдум о независимости региона от Испании. Называется канал carlespuigdemont.

Пучдемон провел референдум, который в Мадриде признали незаконным. Политик сбежал в Бельгию, где его арестовали, а потом отпустили под подписку о невыезде.

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