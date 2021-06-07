Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз

Спорт есть спорт, обострения между Россией и Украиной из-за футбола не будет - Песков / УНИАН

Новой конфронтации Москвы и Киева из-за возможной игры сборных Украины и России по футболу в рамках чемпионата Евро-2020 не будет. Спортивные соревнования должны оставаться вне политических процессов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, в Кремле не видят возможности нового обострения российско-украинских отношений из-за потенциальной встречи сборных двух стран в рамках чемпионата Европы по футболу.

"Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола 6 июня презентовала новую форму сборной Украины, в которой команда будет выступать на Евро-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля. На футболках украинской сборной – Крым и лозунг "Слава Украине – Героям слава".Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

В российской Госдуме резко отреагировали на новую форму сборной Украины. Депутат Дмитрий Свищев выразил надежду, что УЕФА якобы не разрешит украинской команде выступать в такой экипировке.

7 июня в УЕФА одобрили новую форму сборной Украины. В Европейской футбольной ассоциации сказали, что экипировка не нарушает никаких требований и норм.

Один из четвертьфинальных матчей Евро-2020 пройдет в России – городе Санкт-Петербург. Если Украина пробьется в эту стадию, то сборная сможет сыграть в Петербурге в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине".

СМИ утверждают, что российские футбольные власти рассматривают возможность отказа сборной России от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.