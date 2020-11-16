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Выборы в Молдове: ЦИК опубликовала предварительные результаты

16 ноября 2020, 06:17

Действующий президент страны Игорь Додон проиграл.

Майя Санду
Майя Санду набрала 55,68% голосов / Фото Reuters

Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов, который состоялся в стране 15 ноября.

Как свидетельствуют данные с официального сайта ЦИК Молдовы, побеждает экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Санду набрала 55,68% голосов, а Додон - 44,32%.

Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье - более 85%.

ЦИК осталось посчитать около 1% голосов из-за рубежа. К слову, за рубежом была зарегистрирована рекордная явка, которая составит более 15% голосов. Поскольку на зарубежных участках подавляющее большинство голосует за Санду, в ближайшее время, предположительно, ее результат существенно возрастет.

Выборы в Молдове - о чем сообщалось ранее:

  • В воскресенье, 15 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.
  • По данным экзит-пола, который опубликован в Facebook Intellect Group, лидер проевропейской Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду лидирует на выборах с 54,8%, у действующего главы государства Игоря Додона 45,2%.
  • 2 ноября Центризбирком Молдовы объявил первые результаты президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 1 ноября.
  • В избирательной гонке с отрывом в почти 3% лидировала бывший премьер-министр страны Майя Санду.
  • Санду обогнала действующего главу государства Игоря Додона в первом туре президентских выборов после подсчета 98,04% протоколов с избирательных участков.
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