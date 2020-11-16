Выборы в Молдове: ЦИК опубликовала предварительные результаты

Майя Санду набрала 55,68% голосов / Фото Reuters

Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов, который состоялся в стране 15 ноября.

Как свидетельствуют данные с официального сайта ЦИК Молдовы, побеждает экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Санду набрала 55,68% голосов, а Додон - 44,32%.

Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье - более 85%.

ЦИК осталось посчитать около 1% голосов из-за рубежа. К слову, за рубежом была зарегистрирована рекордная явка, которая составит более 15% голосов. Поскольку на зарубежных участках подавляющее большинство голосует за Санду, в ближайшее время, предположительно, ее результат существенно возрастет.

Выборы в Молдове - о чем сообщалось ранее: