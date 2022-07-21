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Выяснилась дата подписания соглашения о "зерновом коридоре" через Черное море

21 июля 2022, 21:56

Церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.

зерно, российский корабль "Жибек Жолы"
Дата подписания соглашение по "зерновому коридору" / Facebook Vasyl Bodnar, agroanimal.com.ua

В пятницу, 22 июля, Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море, пишет TRT Haber.

По информации Администрации лидера Турции, официальной подписание этого важного документа состоится с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

Зерновой коридор и переговоры с РФ

Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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