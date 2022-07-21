Выяснилась дата подписания соглашения о "зерновом коридоре" через Черное море

Церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.
В пятницу, 22 июля, Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море, пишет TRT Haber.
По информации Администрации лидера Турции, официальной подписание этого важного документа состоится с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.
По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.
Зерновой коридор и переговоры с РФ
Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.
Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.
В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.
Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.
Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.
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