"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрыве

На момент взрыва журналистка находилась в офисе / Reuters

Ливанская спортивная журналистка AFP Райана Муссаллем в момент взрыва в Бейруте была на работе и собиралась покинуть свой офис, который находится в пяти километрах от места трагедии.

О взрыве журналистка поведала Международной ассоциации спортивной прессы.

"Сначала это было похоже на землетрясение. Когда мы поняли, что это был взрыв, то потеряли дар речи. Все заплакали. Не могу описать словами то, что мы чувствовали. Бейрута больше нет. В первую очередь мы попытались связаться с родными, но это было трудно сделать, так как связь была прервана на территории всей страны. Через пару часов мне удалось выйти из здания", – сказала Мусаллем.

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По словам девушки, то, что она увидела, было ужасно.

"Моего города не было, на дороге валялось битое стекло, всё вокруг было разрушено. Мои родители были в это время в сельской местности в 45 км от Бейрута и чувствовали толчки под землёй. Они чувствовались даже на Кипре", – отметила Муссаллем.

Взрывы в Бейруте

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в Бейруте погибло как минимум 135 человек. Также около 5 тысяч раненых.