УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрыве

5 августа 2020, 20:31

По словам Муссалем, взрыв сначала был похож на землетрясение.

Бейрут,взрывы
На момент взрыва журналистка находилась в офисе / Reuters

Ливанская спортивная журналистка AFP Райана Муссаллем в момент взрыва в Бейруте была на работе и собиралась покинуть свой офис, который находится в пяти километрах от места трагедии.

О взрыве журналистка поведала Международной ассоциации спортивной прессы.

"Сначала это было похоже на землетрясение. Когда мы поняли, что это был взрыв, то потеряли дар речи. Все заплакали. Не могу описать словами то, что мы чувствовали. Бейрута больше нет. В первую очередь мы попытались связаться с родными, но это было трудно сделать, так как связь была прервана на территории всей страны. Через пару часов мне удалось выйти из здания", – сказала Мусаллем.

Читайте такжеВзрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году

По словам девушки, то, что она увидела, было ужасно.

"Моего города не было, на дороге валялось битое стекло, всё вокруг было разрушено. Мои родители были в это время в сельской местности в 45 км от Бейрута и чувствовали толчки под землёй. Они чувствовались даже на Кипре", – отметила Муссаллем.

Взрывы в Бейруте

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в Бейруте погибло как минимум 135 человек. Также около 5 тысяч раненых.

Ливан Бейрут взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрыве». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:45
"Шевелись, Плотва": Цири из Ведьмака намокла и показала орех
20:36
Комнатные растения: названы лучшие "очистители" воздуха Видео
20:31
"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрыве Видео
20:20
"Кровавые взрывы в Бейруте": в Ливане есть арестованные Видео
20:09
Взрыв в Бейруте: экс-капитан судна рассказал, как селитра попала в Ливан
20:01
Пляжи кишат кишечной палочкой: где в Киеве запрещено купаться Видео
20:01
Артрит: здоровая еда, которая ухудшает состояние Видео
19:57
Любовница Энди Картрайта призналась, что он сделал ей предложение
19:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
19:44
Труханов призвал сохранить память защитников Одессы актуально
19:36
Разрушительные взрывы в Бейруте: число жертв стремительно растет, объявлен режим ЧП Видео
19:27
В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину
19:17
Реформа полиции: у Авакова хотят заменить участковых шерифами
18:50
Попытка изнасилования в поезде: в Сети идут жаркие споры насчет женских вагонов Видео
18:45
Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине
18:39
Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель
18:04
У Зеленского рассказали, согласился ли экс-премьер Фокин работать на переговорах в Минске
17:57
Эксперт рассказал, почему Лукашенко пошел на арест боевиков ЧВК Вагнера
17:47
Никакого ослабления карантина: Киев и 11 областей не могут "оторваться" от коронавируса Видео
17:38
"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными
17:25
Disney назначил дату двойного выхода Мулан из-за коронавируса
17:22
Богохульники: на Закарпатье пара среди бела дня занялась сексом возле церкви Видео
17:12
Суд арестовал киевского террориста Видео
17:09
Выборы президента Беларуси пройдут без России: в Москве обвинили Минск в угрозах здоровью
17:06
В Киеве "обрушится" температура: синоптик назвала дату
16:54
Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу Видео
16:50
Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд
16:49
Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса Видео
16:32
Боярышник: польза и побочные эффекты Видео
16:23
Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина
16:21
"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах Видео
16:19
Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП
16:12
Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"
16:01
"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре
15:47
Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития Видео
15:32
Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии Видео
15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах Видео
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
Какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
15:00
"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья
14:51
Кошки фильм 2019: обзор экранизации мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году Видео
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять