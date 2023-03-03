Взрывы и партизанские атаки в РФ: у Зеленского назвали причину

Михаил Подоляк напомнил о серии взрывов на критических объектах на территории РФ.

Михаил Подоляк прокомментировал "бавовну" в РФ / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал серию взрывов и боестолкновений, произошедших на территории РФ за последнее время.

Он уверен в том, что это стало следствием войны, развязанной Кремлем против Украины. Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

По его мнению, события, происходящие в стране-агрессоре, свидетельствуют о потере контроля внутри РФ.

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"Взрывы на критических объектах; неизвестные дроны, атакующие российские регионы; столкновение бандформирований; партизаны, атакующие населенные пункты – все это прямые последствия потери контроля внутри России. И все это следствие войны... Украина к внутренним конфликтам в России не причастна…", - подчеркнул Подоляк.

Рейд РДК на Брянщине

Напомним, ранее стало известно о перестрелке в Брянской области. Сообщалось, что в регионе идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Позднее в Telegram было опубликовано видео "Русского добровольческого корпуса", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. Они заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

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