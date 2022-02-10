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За кибератаки на Украину: в Сенате США планируют новые санкции против России

10 февраля 2022, 08:41
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Однако пока остается неясным вопрос, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовало введение санкций.

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В Сенате США планируют новые санкции против России за кибератаки против Украины/ ua.depositphotos.com, Reuters

В Сенате Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность ввести новые санкции против России за совершенные на Украину кибератаки.

Кроме этого, США может оказать дополнительную помощь Киеву в сфере кибербезопасности, пишет Politico.

Как рассказал председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, санкции за кибератаки являются одним из вопросов, которые рассматривает Сенат. Кроме этого, сенаторы обдумывают введение антироссийских ограничений также из-за хакерских операции РФ против Украины.

Однако пока остается неясным, насколько сильной должна быть кибератака, чтобы за нее были введены в действие санкции.

Также отмечается, что есть планы включить в более широкое соглашение о санкциях миллионы финансирования, которые направят на киберпомощь. Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман сообщил, что он работает над этим вопросом вместе с сенатором-демократом Крисом Мерфи.

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Санкции против России

В США заявляли о готовности вести сокрушительные санкции против РФ. Администрация США готова рассматривать предлагаемые Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести независимо от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе.

Напомним, в Германии заявили, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут.

Также сообщалось, что Евросоюз принял решение расширить санкции против России за оккупацию Крыма. Сообщается, что в списки внесут нескольких человек, причастных к организации российских выборов на полуострове. В текущий список внесены 177 человек и 48 юридических лиц.

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