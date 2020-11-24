"Замена Путина": эксперт назвал возможного ставленника США в России

Михаил Ходорковский – возможный ставленник США в РФ, полагает эксперт / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае смерти президента Российской Федерации Владимира Путина США будут первыми стоять за сохранение целостности РФ.

Штаты будут отстаивать сохранение целостности России и будут пытаться на президентских выборах провести своего кандидата, рассказал полковник запаса во время чата на Главреде.

По его мнению, таким англосаксонским кандидатом на пост президента РФ будет российский оппозиционер, бизнесмен и публицист Михаил Ходорковский.

"…первый, кто будет стоять за целостность Российской Федерации – это США. Потому что, во-первых, должен сохраниться образ врага для Запада. А, во-вторых, в случае распада РФ возникает вопрос и угроза – как поделят ядерный арсенал", – сказал собеседник.

Жданов добавил, что самое страшное, если ядерные боезаряды достанутся ребятам, которые начнут бросаться ими во все стороны, или пойдут продавать их на черном рынке.Читайте такжеГенерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем

Ранее Олег Жданов прогнозировал, что Владимир Путин не отдаст власть и будет "сидеть на троне" до последнего вздоха.

Эксперт предупредил, что если президент РФ не уйдет от власти до смерти, то страну разорвет внутренняя борьба за власть.

Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.

Западные СМИ писали, что у президента России есть болезнь Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.