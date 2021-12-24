Запуск Северного потока-2 и хитрый маневр Газпрома: эксперт предупредил о крахе планов России

Россия не сможет создать фиктивную фирму для запуска Северного потока-2, - экономист / Reuters

Россия не сможет создать фиктивную фирму с целью запуска газопровода Северный поток-2 в обход европейского законодательства. Шантаж Европы со стороны Москвы не пройдет, а свое веское слово наверняка скажут США. Россиянам не удастся обойти требования Третьего энергетического пакета, согласно которым добытчиком, поставщиком и транзитером газа не может быть одна и та же компания, как происходит в ситуации с Газпромом. Об этом заявил экономист Андрей Новак.

"Это мышление постсоветского пространства, что можно фиктивную фирмочку зарегистрировать сегодня, а завтра она уже участник "Северного потока-2". В Европе такие цирковые номера просто не пройдут. Там тщательная проверка: что за компания, какая предыстория у нее, какое финансовое состояние. Поэтому фиктивный мыльный пузырь зарегистрировать поставщиком огромных объемов газа по столь скандальному газопроводу Путину не удастся", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеСША и Германия достигли соглашения по СП-2: судьба трубы Газпрома теперь зависит от УкраиныКак полагает Новак, преградой для России в этом вопросе станут действия США и законодательство Евросоюза. Россияне вынуждены реализовывать Северный поток-2 в условиях принципа Третьего энергетического пакета, согласно которому одна и та же компания не может быть добытчиком, поставщиком и транзитером топлива. Создание фиктивной компании обернется иском в Европейский суд со стороны конкурентов проекта СП-2, который завершится не в пользу трубопровода Газпрома.

"Все дело не в формальных юридических процедурах, а в том, что Россия "Северный поток" вынуждена строить по европейскому законодательству. Европейское законодательство в энергетике - разделение на 3 части: производитель, поставщик и тот, кто продает. Не может это быть одна компания. Это принцип Третьего энергетического пакета. И юридически обмануть это, создав фиктивный пузырь, в Европе невозможно. Любой судебный иск любого конкурента в Европейском суде закончится в пользу законодательства", - подчеркнул Андрей Новак.

Сертификация Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября решило приостановить процедуру сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процесс был поставлен на паузу из-за того, что структура собственности проекта не отвечает требованиям законодательства Германии.

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В Германии поставили России условие, которое предполагает создание Nord Stream AG (оператором СП-2, - ред.) новой компании. Зарегистрированная компания должна получить во владение часть трубопровода, которая идет по немецкой территории.

Причем до тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 не возобновится.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва собирается выполнить все требования Германии с целью скорейшего введения в эксплуатацию трубопровода СП-2.

Председатель Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что Россия в вопросе сертификации Северного потока-2 перешла к "юридическим трюкам". По его мнению, россияне пытаются зарегистрировать в ФРГ компанию, которая, дескать, должна стать оператором только немецкой части газопровода. После этого Москва намерена отчитаться о выполнении требований. Подобный шаг – нарушение европейских правил, и США должны ввести санкции против такой "компании-оператора".Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду

13 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации компании-оператора Северного потока-2. Причина – несоответствие структуры собственности проекта требованиям ЕС, согласно которым добычей, продажей и транспортировкой газа не может заниматься одна и та же компания.

16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что сертификация СП-2 не будет успешно завершена в первой половине 2022 года. Однако Россия уже начала регистрацию в Германии новой компании по требованию Берлина. Из-за остановки процедуры сертификации запуск трубопровода Газпрома откладывается минимум до лета следующего года.