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Запуск Северного потока-2 обернется ударом по Украине: в Европе бьют тревогу из-за трубы Газпрома

14 октября 2021, 18:52
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Евросоюз может стать заложником геополитических планов президента РФ Владимира Путина.

Северный поток-2
В Литве считают, что Газпром после запуска СП-2 остановит транзит газа через Украину, а Киев останется один на один в борьбе с Москвой / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2, который вскоре начнет поставки газа в Германию через Балтийское море, может оставить Украину один на один с Россией. Реализация проекта продолжается, несмотря на возражения в США и Евросоюзе. Трубопровод, особенно на фоне удачного для Москвы энергетического кризиса в Европе, может превратить ЕС в заложника геополитических планов Владимира Путина.

В материале Newsweek речь идет, что в Литве опасаются наиболее вероятного сценария, при котором транзит газа через Украину из-за запуска Северного потока-2 будет остановлен, а Киев фактически останется один на один в борьбе с Москвой.

Украина останется один на один с Россией

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас считает, что после введение в эксплуатацию СП-2 может "оставить Украину на милость президента РФ Владимира Путина". Проект представляет опасность для всей Европы, НАТО и украинского государства, которое ведет войну с поддерживаемыми Россией боевиками "ЛДНР" и требует деоккупации захваченного российскими войсками Крыма.

"Тот факт, что проект (СП-2, - ред.) продолжается, весьма прискорбен", - считает Адоменас.

Запад не смог остановить СП-2

В материале также говорится о том, что реализация проекта Северный поток-2, стоимость которого оценивается в 11 миллиардов долларов, по-прежнему продолжается, несмотря на позицию двух администраций президента США, а также ряда государств ЕС, включая страны Балтии.

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ЕС станет заложником политических планов России

Критики боятся, что после запуска СП-2 энергетическая зависимость Европы от России только усилится, а ЕС может стать заложником геополитических планов российского президента Владимира Путина. Причем ситуация с газовым кризисом в Европе соответствует интересам Москвы.

Россия прекратит транзит газа через Украину

Кроме того, в статье указывается, что Украина после начала работы новой магистрали Газпрома окажется в уязвимом положении. Россияне смогут перекрыть транзит газа через украинское государство, и тогда Киев потеряет стратегическую важность для Евросоюза и останется без денег за транзитЧитайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

"Я прогнозирую, что транзит газа в Украину, скорее всего, будет прекращен в тот момент, когда начнет использоваться Северный поток-2…они найдут оправдания, они найдут причины", - считает Адоменас.

"ЕС продал Украину"

Также в материале подчеркивается, что, по мнению Адоменаса, ЕС фактически "продал" Украину, а в Германии на достаточно мощном уровне поддерживают запуск Северного потока-2. Впрочем, Адоменас остается оптимистом: он считает, что борьба еще не закончена, а ЕС в данной ситуации должен продемонстрировать защиту коллективных интересов Европы.

Северный поток-2

Председатель Газпрома Алексей Миллер 10 сентября сделал заявление о том, что строительство газопровода Северный поток-2 уже завершено. Работы закончились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg ранее писали, что первые поставки газа по трубопроводу Северный поток-2 в Европу могут начаться с 1 октября, тогда как полноценно газопровод заработает в декабре. Позже Миллер сказал, что магистраль пока вводить в эксплуатацию не будут.

В Федеральном сетевом агентстве (BNetzA), которое проводит работу над сертификацией СП-2, предупредили компанию Nord Stream 2 AG об угрозе наказания в том случае, если газопровод начнет работать до получения всех разрешительных документов.

4 октября в Газпроме рассказали о начале заполнения газом первой нитки газопровода Северный поток-2. Нитку постепенно заполняют, чтобы получить оптимальное давление в трубе для ее дальнейшего тестирования.

5 октября в BNetzA потребовали от компании-оператора СП-2 предоставить документы, гарантирующие соблюдение европейских норм после запуска трубопровода.

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