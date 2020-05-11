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Италия намерена легализовать сотни тысяч трудовых мигрантов

11 мая 2020, 21:24

Нелегальным мигрантам хотят предоставить шестимесячное разрешение на проживание.

Чехия, заробитчане
Италия хочет узаконить нелегальных трудовых мигрантов / wyborcza.pl

Политическая коалиция в Италии заявила о намерении легализовать сотни тысяч нелегальных мигрантов на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает издание La Repubblica, партия Движение 5 звезд заблокировала достигнутое соглашение.

Итальянские политики проявили инициативу относительно легализации 500 тысяч иностранцев, работающих в сельском хозяйстве, на строительстве и в уходе за больными и людьми пожилого возраста.

Для нелегальных мигрантов готовят шестимесячное разрешение на проживание на период поиска работы. Если им удастся заключить трудовой договор, разрешение на проживание продлевается на срок действия договора.

Фермеры могут узаконить своих работников, если подадут необходимую заявку. Для этого необходимо, чтобы иностранные граждане ранее уже работали в сельскохозяйственном секторе.

Читайте такжеВ Италии приняли важное решение по украинским заробитчанамОтмечается, что правительство готово простить всех работодателей, которые готовы узаконить нелегалов, поэтому штрафы для них не предусмотрены. Именно этот пункт не понравился Движению 5 звезд, и они заблокировали решение. По мнению политиков, отсутствие наказания за нелегальное трудоустройство является "преступным щитом".

"Непонятно, как можно представить уголовную и административную амнистию для тех, кто эксплуатировал нелегальных рабочих. Тех, кто это делал, следует преследовать по закону", - заявил заместитель министра внутренних дел Карло Сибилиа от Движения 5 звезд.

Отмечается, что планы по легализации также коснуться итальянцев, которые работают нелегально.

Напомним, с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года. Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

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