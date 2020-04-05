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"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19

5 апреля 2020, 11:59

Врач особо подчеркнул, что еще предстоит изучить, почему женщины меньше болеют коронавирусом.

Пациент, Коронавирус
Медик из Италии рассказал, как убивает Ковид-19 / Reuters

Неугомонный китайский вирус ввел в заблуждение ученых и медиков всего мира. В то время, как все говорят о том, что коронавирус Ковид-19 провоцирует пневмонию, заявление итальянского медика заставляет по-другому посмотреть на эту болезнь.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета Сапиенца Клаудио Мастроянни заявил, что уханьская зараза затрагивает все органы, и нельзя говорить только о пневмонии.

Он уточнил, что легкие поражаются больше всего, но на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу поражаются и все другие органы.

Медик особо подчеркнул, что еще предстоит изучить, почему женщины меньше подвержены заражению и почему пока не выявлено ни одного заражения среди людей с ВИЧ.

Среди факторов риска Мастроянни назвал ожирение и диабет.

Врач также призвал коллег проводить не только тесты на сам коронавирус, но и делать пациентам томографическое исследование легких, поскольку мазок глотки может дать отрицательный результат, тогда как легкие на самом деле поражены, передает ТАСС.

Читайте такжеВирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышкуНапомним, ранее британские ученые назвали две причины, почему коронавирус убивает молодых и здоровых людей. Некоторые исследователи убеждены, что причина - в количестве заразы, поражающей человека, мол, получите огромную дозу, и последствия будут ужасными.

Другие ученые утверждают, что все зависит от генетической восприимчивости: проще говоря, есть люди, чей генетический состав делает их более уязвимыми для вируса.

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