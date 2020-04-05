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Почему Covid-19 убивает молодых и здоровых: ответ ученых шокирует

5 апреля 2020, 10:37

Исследователи назвали две возможные причины, почему уханьская зараза "косит" здоровых людей.

Китайский коронавирус
Ученые узнали, почему коронавирус убивает здоровых людей / Reuters

Мировая наука столкнулась с проблемой – ученые не могут понять, почему от уханьской заразы умирают молодые люди без особых проблем со здоровьем. Это до сих пор является одной из самых больших загадок пандемии коронавируса..

Дело в том, что заболевание обычно вызывает серьезные проблемы только у пожилых людей или у тех, у кого проблемы со здоровьем. Но иногда вирус убивает молодых, по-видимому, здоровых людей, в том числе медицинский персонал.

Некоторые исследователи убеждены, что причина - в количестве заразы, поражающей человека, мол, получите огромную дозу, и последствия будут ужасными.

Другие ученые утверждают, что все зависит от генетической восприимчивости: проще говоря, есть люди, чей генетический состав делает их более уязвимыми для вируса.

"Возможно, у некоторых из нас есть особый генетический состав, который увеличивает вероятность того, что мы не будем хорошо реагировать на заражение этим коронавирусом", - сказал вирусолог Майкл Скиннер из Имперского колледжа Лондона, пишет издание The Guardian.

Примером такой восприимчивости является вирус простого герпеса, который вызывает герпес.

"Может случиться так, что мы наблюдаем подобный вид восприимчивости у некоторых людей, которые получают Covid-19, и это заставляет их более остро страдать от серьезных побочных эффектов", - добавил Скиннер.

Другие, однако, предполагают, что количество вируса, которым заражен человек, может сыграть решаюшую роль. Говорят, что такие люди страдают от высокой вирусной нагрузки.

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"У человека с высокой вирусной нагрузкой больше вирусных частиц, чем у человека с низкой нагрузкой", - говорит вирусолог Элисон Синклер из Университета Сассекса.

Эту точку зрения поддержал Эдвард Паркер из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

"Первые сообщения о Ковид-19 из Китая позволяют предполагать, что вирусная нагрузка выше у пациентов с более тяжелым заболеванием. Поэтому для нас крайне важно ограничить все возможные воздействия Covid-19, и, если мы чувствуем себя плохо, нам необходимо соблюдать строгие меры самоизоляции, чтобы ограничить наши шансы заразить других", - высказался эксперт.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, по словам чешского молекулярного генетика и вирусолога, руководителя частной лаборатории Tilia Laboratories Сони Пековой, коронавирус почти не вредит детям.

Пекова говорит, что существует феномен, который в вирусологии называется исключением суперинфекции. Когда клетка инфицирована вирусом определенной группы, и этот вирус относительно безобиден для организма, более опасные вирусы из той же группы в эту клетку проникнуть уже не могут.

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