"Ждем в Крыму": у Путина не исключили приезда Лукашенко на полуостров

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что Александр Лукашенко приедет в Крым.
Александр Лукашенко может совершить визит в захваченный Российской Федерацией Крым.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эфире телеканала Россия 1, в Кремле рассчитывают, что Лукашенко приедет в Крым.
"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что в Украине государственный суверенитет якобы "тает".
Как подчеркнул он на форуме регионов России и Беларуси, украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе.
"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитет и независимости Беларусь… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - заявил он.
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В то же время Лукашенко отметил, украинский народ остается братским.