Жесть в Москве: в ходе протестов началась "война" с бутылками, файерами и дымовухами

Российские силовики во время массовых акций протеста / Reuters

В субботу, 23 января, в центре Москвы произошли ожесточенные столкновения участников массовых акций протеста с силовиками.

Особ жестокие столкновения произошли на пересечении Страстного и Петровки. Омоновцы применили дубинки, в ход также пошел перцовый газ, передает РБК.

В какой-то момент митингующим удалось оттеснить сотрудников ОМОН, те в ответ применили в отношении протестующих дубинки. Несколько человек, включая омоновца, оказались на асфальте, им помогли подняться.

Участники акции скандировали: "Позор, позор".

В то же время в Сети опубликованы кадры, как во время разгона акций протеста в ход пошли дымовые шашки.

Кроме того, на кадрах запечатлено, как силовиков забрасывали бутылками и файерами.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

"Жесть началась после того, как Неизвестные начали забрасывать ОМОН бутылками. Протестные медиа пишут, что это похоже на провокацию", - сообщают росСМИ.

Отметим, что к вечеру акции протеста пошли на спад. Силовикам удалось зачистить центральные улицы в Москве.

Известно уже о более полутора тысяч задержанных. Кроме того, уже возбуждено шесть уголовных дел, связанных с протестами, пишет ОВД-Инфо.

На акции в Москве пострадали 39 силовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Агентство уточняет, что травмы у них "несерьёзные".

Кроме того, в ходе протестов в РФ уже задержали 1614 человек.

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