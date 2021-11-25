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Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГ

25 ноября 2021, 05:28
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Германия будет демонстрировать более жесткую позицию в отношении России, считает социолог Игорь Эйдман.

Германия
Назначение кандидата от "зеленых" главой МИД Германии приведет к усилению риторики Берлина в отношении Кремля – эксперт / pixabay

Политика официального Берлина после прихода к власти нового правительства вряд ли изменится кардинальным образом. Однако после назначения представителя "зеленых" (Анны Бербок, - ред.) на пост министра иностранных дел появляется шанс на более жесткую позицию Германии в отношении России по войне с Украиной. Неоднозначной ожидается и ситуация с Северным потоком-2, давление по этому вопросу будут оказывать не только "зеленые", но и Свободные демократы. Об этом заявил социолог Игорь Эйдман.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что серьезных изменений в политике Германии ожидать не следует. Берлин традиционно использует более умеренную риторику. Впрочем, в случае назначения на пост министра иностранных дел кандидата от "зеленых" немецкое государство может ужесточить позицию по ситуации с российско-украинским конфликтом.Читайте такжеОружие Газпрома против Европы Северный поток-2 "забыли" в тексте новой коалиции в Германии

"Вообще в Германии не любят делать резких движений и радикально что-то менять. Здесь приветствуется всегда умеренность во всем и последовательность, в том числе и в политике. Хотя то, что представитель партии "зеленых" возглавит МИД Германии - это шанс на более жесткое отношение к Кремлю, гибридной войне, агрессии против Украины. От министра иностранных дел традиционно очень многое зависит, от внешней политики Германии", - отметил Эйдман.

Кроме того, он полагает, что в новом правительстве не будет однозначной позиции по российскому газопроводу Северный поток-2. По словам эксперта, давление на вопросы, связанные с проектом Газпрома, будет оказывать не только Партия зеленых, но и Свободные демократы. Социал-демократическая партия, которая поддерживает реализацию трубопровода, столкнется с противодействием со стороны партнеров по коалиции.

"Представители партии "зеленых", которые входят в правительство, и либералы, которые тоже войдут в коалицию, возражали против "Северного потока-2". И хотя новый канцлер представляет Социал-демократическую партию, которая поддерживала этот проект, я думаю, что ему будет сложно это сделать. Он будет ощущать давление со стороны партнеров по коалиции. Думаю, будет нешуточная борьба внутри уже новой коалиции по поводу этого проекта", - подчеркнул Игорь Эйдман.

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Новое правительство Германии

Победитель выборов в Бундестаг Социал-демократическая партия, Союз 90/Зелёные (Партия зеленых) и Свободные демократы в среду, 24 ноября, подписали соглашение о создании коалиции.

Договоренности предполагают назначение лидера СДПГ Олафа Шольца новым канцлером ФРГ. Партия Ангелы Меркель не вошла в коалицию и уходит в оппозицию.

Партия зеленых поддерживает Украины и критикует запуск российского трубопровода Северный поток-2. Она получит ряд серьезных постов в новом Кабмине – министерства иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и по делам семьи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев поддерживает новое коалиционное соглашение, в котором закреплены вопросы возвращения захваченных Крыма и Донбасса в состав украинского государства и усиление энергетического сотрудничества двух государств. Однако Киев призывает Берлин к более жесткой позиции во время сертификации газопровода СП-2.

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новости России новости Германии Северный поток-2 Игорь Эйдман
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