"Жить с этим не могу": в РФ покончил с собой срочник, которого собирались бросить на войну в Украину

Солдат написал предсмертную записку, в которой отметил, что просил не отправлять его в Украину. Но после этого командование начало над ним издеваться.

В РФ покончил с собой срочник, которого собирались бросить на войну в Украину/ ua.depositphotos.com, Telegram

В стране-агрессоре РФ покончил с собой российский срочник, которого собирались отправить на войну против Украины. В предсмертной записке он написал, что его "вписали в ротацию в Украину", а когда он стал просить командование не отправлять его на войну, старшие по званию начали над ним издеваться.

Предсмертную записку, в которой он объяснил цель самоубийства, обнаружили возле тела солдата. Сослуживцы успели сфотографировать записку перед тем, как командование отобрало ее. Об этом сообщает Telegram-канал "Мобилизация".

Однако дальше в материалах дела эта записка не фигурировала.

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В записке солдат объяснил, что он не хотел ехать на войну в Украину, ведь из его роты никто с фронта не вернулся живым. Когда же он попросил командира не отправлять его на войну, а оставить в пункте постоянной дислокации, тот отказал. А после этого сам командир и сержанты начали издеваться над солдатом.

Российский солдат написал, что не хочет описывать те издевательства, которые он пережил, однако, мол, жить с этим дальше не может.

Срочник Сергей Гридин служил во 2-й понтонной роте воинской части №11361, которая дислоцируется в Московской области. Тело 20-летнего солдата обнаружили 10 февраля сослуживцы.

Предсмертная записка российского срочника/ Telegram

О самоубийстве российского солдата написала и его сестра в соцсетях, однако она не указала причину такого поступка.

Пост сестры российского срочника, покончившего с собой/ Telegram

Ранее сообщалось, что российский оккупант сам нашел свою смерть на поле боя, "встретившись" с украинским дроном-камикадзе. Беспилотник приземлился среди поля, а захватчик решил ударить его палкой. Беспилотник взорвался и убил оккупанта.

Напомним, боевики террористической "ЛНР" записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с жалобами на чеченских наемников. По словам боевиков "ЛНР", они отказываются воевать вместе с кадыровцами, потому что те грабят местное население, устраивают разборки с боевиками "ЛДНР", при этом еще и насилуют последних.

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