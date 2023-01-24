"Наш товарищ повесился после изнасилования": боевики "ЛНР" жалуются на беспредел кадыровцев

Боевики террористической "ЛНР" записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с жалобами на чеченских наемников.
По словам боевиков "ЛНР", они отказываются воевать вместе с кадыровцами. Соответствующая запись опубликована в Сети.
По их словам, чеченские наемники устроили беспредел на захваченных территориях Украины. Они грабят местное население, а также устраивают разборки с боевиками "ЛДНР".
Боевики "ЛНР" также рассказали о том, что один из них повесился после того, как его изнасиловали кадыровцы.
Ранее в Сети опубликовали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на чеченцев, которые применяют сексуальное насилие в отношении оккупантов РФ.
На видео оккупант жалуется на то, что чеченцы неоднократно применяли насилие к военнослужащим РФ, в том числе сексуальное.
Он также говорит, что в связи с этим повысился уровень напряженности и возникают конфликты, которые "ставят под вопрос выполнение поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава".
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