"Наш товарищ повесился после изнасилования": боевики "ЛНР" жалуются на беспредел кадыровцев

Чеченские наемники устроили беспредел на захваченных территориях Украины.

Рамзану Кадырову пожаловались на беспредел чеченских наемников / Скриншот

Боевики террористической "ЛНР" записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с жалобами на чеченских наемников.

По словам боевиков "ЛНР", они отказываются воевать вместе с кадыровцами. Соответствующая запись опубликована в Сети.

По их словам, чеченские наемники устроили беспредел на захваченных территориях Украины. Они грабят местное население, а также устраивают разборки с боевиками "ЛДНР".

Боевики "ЛНР" также рассказали о том, что один из них повесился после того, как его изнасиловали кадыровцы.

Ранее в Сети опубликовали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на чеченцев, которые применяют сексуальное насилие в отношении оккупантов РФ.

На видео оккупант жалуется на то, что чеченцы неоднократно применяли насилие к военнослужащим РФ, в том числе сексуальное.

Он также говорит, что в связи с этим повысился уровень напряженности и возникают конфликты, которые "ставят под вопрос выполнение поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава".

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