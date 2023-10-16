Журналист пояснил, что случится, если в войне в Израиле поучаствует Ливан

Если через Ливан в войне в Израиле, говорит журналист Цви Зильбер, примет участие - через Ливан - группировка "Хезболла", то это будет самый жуткий сценарий.

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Самый кошмарный сценарий, говорит Ціи Зильбер, если к войне в Израиле "подключится" через Ливан "Хезболла" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Если через Ливан в израильско-палестинской войне примет участие террористическая группировка "Хезболла", то для Израиля это будет самый жуткий сценарий. Об этом в интервью Главреду рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

"Есть. И это, в принципе, самый кошмарный сценарий. Но давайте не будем обижать Ливан – у него много своих проблем и в самых кошмарных снах Ливан не мог себе представить войну с Израилем. Ливан – это страна Failed State, которая переживает глубочайший в своей истории кризис. Страна, которая раньше была ближневосточной Швейцарией, а сейчас, из-за постоянных гражданских войн, во многом из-за палестинцев, "Хезболлы" и других террористических организаций превратилась в Сомали. "Хезболла" – это иранский прокси. Фактически, шиитская организация, живущая на иранские деньги, но при этом они представляют из себя крупнейшую в Ливане политическую партию с колоссальным политическим влиянием. Но все-таки надо разделять. У нас вторая ливанская война шла в неимоверно странном формате – война шла полным ходом, мы бомбили Ливан, Бейрут, "Хезболла" обстреливали без конца ракетами Израиль. Но при этом премьер-министр Ливана, если помните, был такой Фуад Синьора, выходил на пресс-конференции со слезами на глазах, умолял мировое сообщество остановить израильских агрессоров и говорил, что Ливан с Израилем не воюет. То есть "Хезболла" воевала с Израилем абсолютно против воли Ливана как государства, и тот ничего не мог с этим сделать, потому что "Хезболла" гораздо сильнее, чем ливанская армия", ‒ сказал он.

По мнению Зильбера, командование американского флота для того и оперативно перебросило как можно ближе к зоне боевых действий авианосец "Джеральд Форд".

"Да, "Хезболла" – это сегодня реальная угроза. Для этого, в общем-то, и приплыл американский авианосец "Джеральд Форд", чтобы показать Ирану: если вмешаются, то могут отхватить. Что будет как раз шансом закрыть вопрос с Ираном и его режимом раз и навсегда. И я все-таки надеюсь, что это сдерживающий фактор. "Хезболла" на самом деле ничего не обещает. Они говорят, что не нападут первыми, но вдоль северной границы сейчас постоянно идет дуэль: они стреляют в нас, мы отвечаем, и ответить надо чуть больше, чем в тебя выстрелили. Потом они делают ответный выстрел и говорят, мол, сколько израильтяне убьют с нашей стороны, столько же и мы должны убить с их стороны. Вот такое у нас уравнение. Израиль с их стороны уже убил, по-моему, 12 боевиков "Хезболлы", а значит теперь, соответственно, они будут стрелять, пока не убьют 12 израильтян.Понимаете, когда ты закуриваешь сигарету на бензоколонке, ты не обязательно хочешь ее взорвать – иногда бывает так, что ситуация выходит из-под контроля и бензоколонка взрывается против твоей воли. И эта ситуация примерно такая же", ‒ подытожил он.

Что такое Хезболла? Хезболла - это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация. Она контролирует южную часть Ливана. Израиль, США, Канада и Бахрейн признали организацию террористической. В то же время ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности Хезболлы, пишет Википедия.

Смотрите на видео интервью Цви Зильбера Главреду:

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Террористы ХАМАС напали на Израиль

Утром 7 октября террористы ХАМАС из Сектора газа напали на Израиль. Боевики нанесли массированные удары по территории страны с суши, моря и воздуха. Иерусалим активировал пункт "40 аллеф" и впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Мобилизовано более 300 тысяч израильских резервистов. Боевые действия продолжаются.

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС. На фоне сообщение о подготовке ЦАХАЛ к наземной военной операции в Секторе Газа в Тегеране сообщили, что могут вмешаться в конфликт в случае его эскалации.

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности", сообщили в The New York Time. Как утверждают журналисты, операцию решили перенести из-за погодных условий, которые не позволяют Армии обороны Израиля эффективно прикрывать свои сухопутные войска с воздуха.

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