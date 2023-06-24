Зять Шойгу позорно сбежал из России в Дубаи

Зять Шойнгу фитнес-тренер Алексей Столяров решил сбежать из террористической России, опасаясь за свою жалкую жизнь.

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Cмелые люди - семья Шойгу / Фото из соцсетей

Жених дочери военного преступника, который ведет войну в Украине Сергея Шойгу Ксении, позорно бежал из России.

Скорее всего, фитнес-тренер Алексей Столяров нюхом почуял неладное, и на своей странице в Instagram отменил все запланированные активность, ссылаясь на рабочую встречу в Дубае.

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Отметим, ранее стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко вывез свою семью в турецкий Бодрум на государственном самолете, которым часто пользовался сам Лукашенко.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил о том, что кадровые оккупанты Минобороны РФ ударили ракетами по тыловым позициям вагнеровцев. Пригожин заявил, что теперь его группировка в 25 тысяч боевиков идет разбираться с Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. По словам Пригожина, боевики лишь за ночь сбили 3 вертолета российских кадровых войск, которые пытались нанести удары по вагнеровцам.

Также появилась информация, что боевики Вагнера взяли Воронеж. Под их контролем там вся военная инфраструктура. Власти региона говорят, мол, "ситуация под контролем".

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