Зюганов назвал сволочами тех, кого Гитлер сжигал в печах

Геннадий Зюганов начал заговариваться/ nstarikov.ru

Коммунистической партии России Геннадий Зюганов произнес речь, посвященную 75-летию победы над Японией, в которой назвал сволочами русских, цыган, евреев и представителей других национальностей, сожженных Адольфом Гитлером в печах концлагерей.

"Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия, и Наполеона, который раздавил её в щепки, здесь его расколотили под Москвой. И Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь…", — рассказал лидер КПРФ, видео обнародовано в YouTube.

Впоследствии на официальном сайте коммунистической партии было опубликовано видео речи Зюганова, однако фразу "сволочи" из нее вырезали.

Напомним, на улицах Херсона появились биллборды с поздравлением от мэра города Владимира Миколаенко для горожан с годовщиной "провозглашения Украинского государства" 30 июня 1941 года.

Как ранее сообщалось, опубликованный во всемирной Сети рекламный трейлер к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg (разработчик ‒ киевская студия Starni Games) вызвал большой резонанс и негодование в России. В видео показано окончание Второй мировой войны в жанре "альтернативная история" ‒ с победой нацистского Третьего Рейха и диктатором Адольфом Гитлером, принимающего парад на Красной площади в захваченной Москве.