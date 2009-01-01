Адепты Путина, или Что делает миллионеров рабами

У российских спортсменов-миллионеров, не брезгующих западным образом жизни и зачастую не знающих постсоветских реалий, не возникает внутреннего дискомфорта из-за совковой верности пусть далекому, но сюзерену и наслаждения западными ценностями.

С добрый десяток лет назад во время командировки в США купил сыну хоккейную форму команды "Вашингтон Кэпиталз" с 8-м номером и фамилией OVECHKIN на спине. Восходящая звезда НХЛ с российским паспортом пользовалась бешеной популярностью за океаном, и я поддался общему настроению. Сын немало обрадовался такому подарку, долгое время щеголял в хоккейке на зависть одноклассникам, ходил в ней на хоккейные матчи, красовался в оной и на дискотеках и прочих развлекательных мероприятиях. И вот теперь российский хоккеист Александр Овечкин оказался с нами по другую сторону баррикад.

В микроблоге Александра Овечкина (он и сейчас – в 32-летнем возрасте – не утратил своих хоккейных достоинств, в частности, в издании The Hockey News – традиционном Yearbook – в списке 50 лучших хоккеистов мира Алекс Овечкин ныне занимает достаточно высокое 36-е место) появилась новая фотография спортсмена с архитектором российско-украинской войны Владимиром Путиным. Под снимком хоккеист рассказал о новом движении под названием Putin Team. Спортсмен поведал о том, что, безусловно, ценит личные награды и призы. Но куда большую ценность для него представляет команда. Именно она, по мнению хоккеиста, способна "сделать невозможное". Помимо этого, Овечкин упомянул о термине "Putin's team", в последнее время довольно часто встречающемся в западной прессе (правда, не сказал о контексте, в котором он употребляется). Исходя из слов нападающего сборной России по хоккею, ему очень нравится этот термин, и он готов быть частью этой команды. Причем сей ник настолько полюбился Овечкину, что он объявил о создании одноименного общественного движения и призвал своих подписчиков присоединиться к нему, поддержав таким образом свою страну (связь улавливаете? Я – не совсем!). Овечкин также добавил, что всегда открыто поддерживал Владимира Путина. Он предложил адептам Путина объединиться и показать "сильную и сплоченную Россию".

Топовые российские спортсмены одобрили инициативу Овечкина, вступив в команду. Среди примкнувших к Putin Team – прыгунья с шестом Елена Исинбаева, экс-тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев (регулярно публично высказывающийся об Иосифе Сталине как о выдающемся лидере), тренер российских гимнасток-художниц Ирина Винер, коллеги Овечкина по хоккейной сборной России Илья Ковальчук и Евгений Малкин, а также уже завершивший хоккейную карьеру Павел Буре, экс-украинец, а ныне заядлый крымнашист и поклонник кремлевского сидельца шахматист Сергей Карякин.

Чуть подробнее о семье Овечкина. Его мать Татьяна Овечкина (в девичестве – Кабаева!) происходила из мордовской рабочей семьи. Отец (дедушка хоккеиста) работал шофером, мать трудилась на фабрике. По утверждениям российской прессы, долгое время Кабаевы жили в бараке, где на 50 комнат была одна кухня и один туалет! Татьяна Николаевна стала отличной баскетболисткой, 2-кратной олимпийской чемпионкой (в истории мирового баскетбола таковых всего пятеро!). А ее внуку, к счастью, значение слова "барак" малознакомо (ну разве что в контексте с фамилией экс-президента США). Но об этом чуть ниже.

Устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Кремль положительно оценил овечкинскую инициативу. Ну, вопрос о том, от кого исходит инициатива по созданию Putin Team (кстати, почему, не Putin's Team, что грамматически вернее, а вариант, официально предложенный Овечкиным, оставляет простор для различных толкований, вроде put intea(i)m), спорен. Не исключаю, что в головах кремлевских пиарщиков возникла такая идея, а Овечкин просто ее озвучил.

Основатель фонда борьбы с коррупцией Александр Навальный на своем официальном сайте высказал свое мнение по поводу создания этого движения: "Давайте взглянем на прекрасную Putin Team, учрежденную хоккеистом Александром Овечкиным. Она действительно прекрасна, ведь на ее примере нам очень хорошо ясно, какая же часть российской элиты топит за Путина. Это те, для которых Путин – любовь №2. А любовь №1 – комфортная жизнь в элитной недвижимости, расположенной в США и/или Западной Европе. Известные спортсмены получили большие гонорары и имеют полное право накупить себе особняков в Майами и квартир в Нью-Йорке. Тут вопросов нет. Вопрос в другом: Putin Team стала символом колониальной власти России. Богатые успешные ребята живут за границей, их семьи, перспективы, надежды, дети и налоги – за границей. Но нам они навязывают ту самую власть, которая крадет здесь все вокруг и ухудшает жизнь настолько, что ни Овечкин, ни Ковальчук жить здесь не хотят. И деньги инвестируют не в Волгоград и не в Екатеринбург, а в Майами. Овечкин провозгласил свою преданность Путину давно... Единственное, что Овечкин любит дольше Путина, это Америку. Страну, в которой он живет последние 12 лет. Большую часть путинского срока. Сразу после Овечкина в команду Путина вступил Илья Ковальчук. Классный спортсмен! Ковальчук переехал в США еще раньше – в 2000 году. Но сами понимаете, это не помеха большому и искреннему чувству к президенту Путину. Голосовать за Путина в 2012 году Ковальчук призывал из… замечательного дома в Атланте. А может быть, и из квартиры в высотке в Майами, оформленной на его жену, которую в СМИ, к слову, называют гражданкой США. Хотя есть еще один вариант. За месяц до выборов 2012 года, на которых Ковальчук уговаривал нас голосовать за Путина, он купил почти за 5 миллионов долларов 350-метровую квартиру… на Фишер Айланд, тоже в Майами".

Еще один видный спортсмен-путинист – легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. По словам Навального, Фетисов обладает пентхаусом в одной из башен Трампа, рыночная стоимость которого оценивается в 8 миллионов долларов США. Кроме того, Навальный утверждает, что почти все члены Putin Team имеют солидную недвижимость за рубежом и как-то не особо стремятся жить в России.

Да, призывать из американского пентхауза граждан своей родины голосовать за действующую власть достаточно легко. Чего уж там, не убудет же от живущих на Западе россиян! Помнится, кто-то из российских энхаэловцев, ничтоже сумняшеся, утверждал, что благодаря Путину появилась возможность поиграть в сильнейшей лиге мира и заработать хорошие деньги. Ну, Путин здесь, очевидно, не при чем. Дорогу в НХЛ постсоветские хоккеисты прорубили себе еще в начале 1990-х, когда о Путине никто не знал. Может быть, в этих словах – благодарность за то, что не закрывают Железный занавес для спортсменов? Тогда да, вопросов нет, шлюзы открыты. Пока?..

Интересна логика кремлевских спортсменов. Между поддержкой Путина и поддержкой России они ставят знак равенства. Не буду яростно развенчивать эту точку зрения. Им, "россиянам" (интересно, давно ли эти неоамериканцы были в российской глубинке) виднее. Скажу вот о чем. Конечно, и украинские спортсмены время от времени отличаются глуповатыми политическими заявлениями, вступают в какие-то политические партии (а то и дважды в одну и ту же), финансируют сомнительные политпроекты, порой делают взаимоисключающие заявления, отдающие конъюнктурностью. Однако на роль государевых лакеев, обслуживающих власть, явно не подходят. Более того, иные из них (борец Жан Беленюк, шахматисты) позволяют себе (и позволяли при предыдущих властях) открыто критиковать власть имущих. При этом критикам украинских властей не приходит в голову ставить знак равенства между тем или иным президентом (премьером, профильным министром) и Украиной.

Иной истый поклонник украинства и отрицатель российщины скажет: мол, у россиян раболепие в крови. Доля истины в этом утверждении есть. Однако людям, пробившимся сквозь тернии спортивных интриг и своим трудом (а не кошельком и связями родителей) добившимся мировой славы, полагаю, чинопочитание должно быть менее свойственно, чем среднестатистическому обитателю приволжской деревушки "о курьих ножках". Здесь, мне кажется мы имеем дело с сочетанием традиционного российского инфантилизма, нежелания задумываться, подверженности пропаганде (российские телеканалы ведь россияне или экс-россияне смотрят и за океаном) и расчетом (в некоторых конкретных случаях) на внимание государевого ока к тем или иным проектам. Имидж на Западе? Да, очень бы хотелось, чтобы американское общественное мнение жестоко карало путинистов, а фаны команд, соперничавших с командами Овечкина или Малкина, устраивали путинистам обструкцию. Но, увы, средний американец, хоть и осуждает Путина за нагловатое поведение, однако, по большому счету, мало что знает о российско-украинской войне. И в этой связи в очередной раз приходится констатировать наши неудачи в информационных битвах. Конечно, по сравнению с недавними временами лед тронулся, но наша страна еще недостаточно внимания уделяет информационному сопровождению своего пути на Запад. А

Путин одобрил движение Putin Team пресс-служба президента РФ

Алексей Рыжков