Второй полуфинал Евровидения-2018: российская фига для Украины, шведский пупс и суровые датчане

Melovin на фоне других участников "Евровидения" очень харизматичен, но почему-то не обыграна его "фишка" — глаза.

В номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все" Кадр из youtube.com/user/eurovision

Благодаря тому, что во втором полуфинале "Евровидения-2018" участник от Украины Melovin выступал последним, была возможность сравнить все выступления, которые предшествовали номеру нашего артиста. С каждым номером я понимала, что наши шансы пройти в финал повышаются. Я была рада, увидев, как выступил Melovin, и даже не ждала итогов голосования — для меня было очевидно, что в десятку артистов, которые продолжат бороться за победу в "Евровидении", он попадет. А, увидев результаты утром, поняла, что я была абсолютно права.

У Украины был мощный номер, интересный артист, очень харизматичный парень… Не было никаких сомнений в том, что Melovin пройдет в финал. Дальше многое будет зависеть от того, насколько команда готова бороться до конца, насколько сам Melovin настроен на победу. Сомневаюсь, что Украине в очередной раз дадут победить в "Евровидении", но достойный результат будет — у нас нет поводов посыпать голову пеплом. У Melovin яркий номер, совершенно форматная песня, которая хорошо запоминается.

Лично я довольна выступлением Melovin на "Евровидении" от Украины. Желаю ему успехов на конкурсе, победы и очень за него болею. Ведь его победа — это победа Украины.

Единственный момент, который я бы хотела отметить… Как телевизионщик, я знаю, что самый важный контакт артиста с публикой — это глаза. К тому же, глаза — это "фишка" Melovin. Они у него яркие, специфические, потому хотелось, чтобы его глаза рассмотрела Европа. А для этого было необходимо, чтобы он смотрел на публику. Но… Почему-то режиссеры-постановщики решили, что все должно быть иначе. И, если вы внимательно посмотрите номер нашего Melovin, то на протяжении всех трех минут выступления появляется всего несколько крупных планов, когда он смотрит в кадр. А так, он то смотрит на рояль, то он лежит… То есть, очень мало было зрительного контакта со аудиторией. Возможно, они придумали это, как "фишку", но пойдет ли она нам на пользу — увидим.

Думаю, что у Melovin есть шансы попасть в десятку в финале. Однако нужно посмотреть еще номера Старой Европы. Хотя представители этих стран очень редко побеждают, мы все-таки не можем их вовсе сбросить со счетов. Теперь о номерах второго полуфинала.

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Дания. Если говорить о конкурсантах из других стран, которые выступали во втором полуфинале "Евровидения", то больше всего запомнились мне артисты-викинги из Дании — Rasmussen с песней "Higher Ground". Суровые бородатые датчане. Имидж очень воинственный. Но что меня поразило: они такие мужественные, такие суровые, такие ого-го-го, но голос — такой был диссонанс между внешностью и вокалом. У солиста оказался столь трогательный, высокий и лирический тембр. Но в целом песня и номер получились довольно симпатичными.

Австралия. Мне также показалась интересной австралийка — Jessica Mauboy "We Got Love". Она очень мощная, зажигательная, голосистая. И без комплексов — ее смелость в выборе одежды не могла не запомниться… А что еще нужно для сцены?

Молдова. Были классными представители Молдовы DoReDos "My Lucky Day". У них вышел веселый водевиль с национальным музыкальным колоритом.

Черногория. По мелодике мне всегда нравятся черногорцы. Традиционно люблю музыку Черногории. И на этот раз выступлением Vanja Radovanovic с композицией "Inje" меня очаровал. Но постановка…

Грузия. Мне очень жаль, что в финал в этот раз не прошла Грузия. Грузины в лице Ethno-Jazz Band Iriao были такими изысканными в этом году. Просто замечательные. Они звучали здорово, но это явно был не формат "Евровидения".

Норвегия. Снова мы увидели Александра Рыбака, но на этот раз от Норвегии. Такое впечатление, что Рыбаку стало нудно и скучно, вот он вновь и поехал на конкурс.

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Россия. Номер России, от которой выступала Юлия Самойлова, был очень слабеньким. Это, скорее, был политический акт, а не полноценное участие в конкурсе. Что интересного было в самом номере? Ничего. К тому же, бек-вокалисты пели на порядок лучше, чем сама исполнительница. Возможно, такой номер и имеет право на существование, но тогда певица, кроме жалости, должна вызывать еще и уважение к себе как профессионал. Все-таки "Евровидение" — это конкурс не специальных проектов, а музыки.

Да и вообще, не хотелось комментировать номер России… Но и тут Россия подсунула фигу под нос Украине — в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все". Никакого уважения ни к себе, ни к стране.

Нидерланды. Ковбои из Нидерландов — Waylon с песней "Out In ‘Em". Это было что-то такое старомодное. Такое себе ретро… На этом номере я отметила про себя, что чем дальше смотрю "Евровидение", тем больше растут шансы Melovin в моем сознании.

Польша. Поляки — Gromee feat. Lukas Meijer — спрятали за широкополыми шляпами всю харизму. Больше добавить нечего.

Мальта. А вот за исполнительницу Christabelle из Мальты и ее песню "Taboo" я бы проголосовала… Что-то в этой девушке есть. Она мощная исполнительница.

Венгрия. Конкурсанты от Венгрии AWS с песней "Viszlát Nyár" — тоже яркие. Солист — интересный парень. Но, кажется, что он приблудился с какого-то другого феста. Просто поражаюсь — как пупок не развязывается во время такого пения. А кланяется он вообще и назад, и вперед одинаково, будто и позвоночника нет.

Словения. Словения в этом году на "Евровидении" представила рэп. Lea Sirk — очень энергичная, легко двигается, легко заводит публику. Да и горло явно подковала у кузнеца…

Швеция. И еще пару слов о Швеции, которая отправила на конкурс Benjamin Ingrosso. Такое впечатление, что детское "Евровидение" делегировало пупса на взрослый конкурс. Думаю, что Швеция, которая пишет песни едва ли не всем странам, себе выбрала нечто такое, форматное… Даже слишком форматное.

В общем, у нашего Melovin есть шансы на достойный результат в финале "Евровидения". У него все получится. Желаю ему успеха.

Анжелика Рудницкая, певица, телеведущая, основательница "Территории А", волонтер, советник министра культуры Украины, специально для "Главреда"

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