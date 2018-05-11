Евровидение: что вы знаете о главном песенном конкурсе - тест "Главреда"

В субботу, в Лиссабоне пройдет финал Евровидения, в котором примет участие и украинский исполнитель MELOVIN.

В финале выступят представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически).

С помощью теста "Главреда" вы можете понять, насколько хорошо вы знаете историю главного песенного конкурса Европы.