Попытка №3, или Во что выльется фарс с очередным задержанием Саакашвили

Если верить в существование сговора, то можно утверждать, что Саакашвили — идеальный спойлер украинской оппозиции в данный момент.

Reuters

Социология и рейтинги цитируемости говорят, что Михеил Саакашвили в последние месяцы был на втором месте в Украине по медиа-активности. И он остается так же активен и умудряется превращать любое происшествие в медиа-событие. И очередное задержание Саакашвили , без всякого сомнения, превратится в медиа-событие дня.

Все прекрасно понимают, что есть политическая целесообразность и есть законы. Так, с одной стороны, Саакашвили постоянно намеренно повышает ставки: если власть не реагирует, он оказывается в минусе, если реакция есть — это идет ему на пользу. Такова тактика Саакашвили: о нем забывают, его задерживают, а потом — снова то же самое.

С другой — государство тоже оказалось в непростой ситуации: ведь если у тебя есть претензии к конкретному человеку, ты должен как-то их высказать. И, безусловно, человек, нарушивший столько законов, в том числе прорываясь через государственную границу, будучи лишенным гражданства, уже давно сидел бы в тюрьме или был бы депортирован из страны. Но — Саакашвили остается здесь.

Если верить в существование сговора, то можно утверждать, что Саакашвили — идеальный спойлер украинской оппозиции в данный момент. Почему? Если посмотреть социологию, мы увидим, что 85% населения не доверяет власти, но при этом нынешний президент имеет все шансы быть переизбранным на второй срок. Как известно, у Порошенко и у Тимошенко — наибольшие шансы стать следующим президентом. А Саакашвили так или иначе канализует протестное движение в стране, то есть, грубо говоря, получается, что у нас наибольший оппозиционер сейчас — это Саакашвили. Хоть его движение имеет всего 1,5-2% поддержки населения. Но при этом любой другой оппозиционер, который сейчас пытается предпринимать какие-то действия, вынужден ориентироваться на Саакашвили, потому что он "захватил улицу": проводит марши, организовал палаточный городок и т.д. Потому любому украинскому оппозиционеру надо либо становиться рядом с Саакашвили, либо поступать, как у нас сейчас поступает большинство лидеров оппозиции — ждут момента, когда Саакашвили хоть куда-нибудь денут, чтобы можно было начать свою деятельность.

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Не стоит воспринимать задержание Саакашвили как событие. Эта история давно превратилась в фарс: его задерживали раз, задерживали второй… Да, конечно, у Саакашвили есть приверженцы, и он способен собрать на акции пару тысяч человек под тем отделением полиции или СИЗО, где его будут содержать под стражей.

Я лично бывал почти на всех его мероприятиях и могу точно сказать: это — не Майдан, мягко говоря. Это не проблема Саакашвили. Просто общество не может взрываться каждый год, два, три… После событий на Майдане обществу хочется стабильности. И арест Саакашвили — это не то событие, которое выведет на улицы сотни тысяч киевлян.

В свою очередь, Саакашвили воспринимает майдан как технологию. Как и большинство наших политиков, он не верит в хаотичные или стихийные движения. Он убежден, что нужно просто в определенное время, имея определенные ресурсы и организовав все должным образом, вывести людей на улицы — и так образуется майдан. Потому-то он так уперто пытается продолжать делать, что делает.

Если же все это происходит в сговоре с властью, тогда Саакашвили — просто находка для нее. Потому что реально эти акции на улицах и палаточный городок Саакашвили просто отбрасывает протестное движение в Украине в полный маргинез.

У власти есть определенный ресурс поддержки, и не Саакашвили будет способен сократить этот ресурс. Приверженцы власти обвиняют ее в бездеятельности в отношении Саакашвили. А технологи говорят, что, чем больше бегает Саакашвили по Киеву, и чем меньше при этом трогают его, тем лучше для власти.

Что будет дальше с Михо — выпустят его снова или нет? Это неважно. Это было бы событием в прошлом году, но не сейчас. Хотя те, кто заинтересован, противники власти будут раскручивать эту историю и делать из нее событие. Но населению, думаю, все равно...

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, специально для "Главреда"