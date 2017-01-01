Пора уже определиться: или трусы надеть или крестик снять

По мнению Коболева, отказ России от транспортных услуг Украины "кардинально подорвет экономику Украины".

Ситуация комичная, если не сказать, что она шизофренична. За что, спрашивается, боролись?

ВВП Украины в этом году кое как увеличится на 1.2 % за счет роста экспорта на 20% ..... в Россию. Коболев грозиться костьми лечь и с помощью США и друзей Украины в Европе принудить Россию к продолжению сотрудничества с Украиной.

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Так где и в чем заключаются наши национальные экономические интересы?

Вопрос, конечно, риторический. А ответ на него очень простой: мы не знаем!. Мы не знаем где и в чем заключаются наши национальные интересы и творим мы сами не ведаем что. Поэтому в этом году в Польшу на работу и учебу выехало уже 2 млн чел. А в следующие два года года поток увеличится до 2.5 млн чел. В Россию выехало на заработки 4.-4.5 млн чел. А может быть и больше. А сколько нас осталось в Украине никто не знает, так как перепись населения не проводиться уже с 2000 года - власть боится обнародовать цифры.

В стране, которая не в состоянии ясно артикулировать и реализовать свои национальные экономические интересы, миллионы граждан обречены реализовывать свои личные экономические интересы за пределами своей страны.

После ухода Кучмы и прихода Ющенко, украинская элита перестала понимать и отстаивать свои национальные интересы и закономерно пришла к своему сегодняшнему плачевному состоянию. Банкроты все: все олигархи и вся страна в целом.

И все лихорадочно мечутся в поисках персонального выживания. Вот Коболев считает, что выход заключается в том, чтобы принудить Россию продолжать качать газ через Украину. Но это выход для его личного весьма безбедного существования. А принуждение России - затея весьма сомнительная. С таким же успехом можно принуждать Луну вращаться быстрее вокруг Земли.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о расторжении дипломатических отношений с Россией и введении визового режима. Это, видимо , чтобы лучше принуждалось.

Все таки надо как то уже определиться с тем, что нам делать: или трусы надеть, или крестить снять.

Андрей Головачев, политический эксперт