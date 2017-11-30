В России рассказали о судьбе украинского транзита после запуска "Северного потока-2"

Российский газ будет идти через украинскую газотранпортную систему и после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", но будет в меньшем объеме, чем сейчас/

Об этом заявил журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости Украина.

"Я думаю, гарантии никакие не нужны, это объективная логика. Транзит сохранится, но, конечно, не в тех объемах, в каких это имеет место сейчас", — сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия гарантировать Евросоюзу, что в случае строительства "Северного потока-2" транзит через Украину сохранится.

Он отметил, что транзит по украинской ГТС в сравнении с двумя нитками "Северного потока" обречен быть дороже.

"Это связано и с техническим состоянием украинской газотранспортной сети, это связано и с расстоянием от месторождений до потребителей", — отметил Чижов.