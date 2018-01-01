"Северный поток-2" как прямой путь для Европы в крепкие объятия России

После запуска "Северного потока-2" Украина, естественно, потеряет в транзите, но не так существенно, чтобы это угрожало существованию нашей газотранспортной системы.

Как бы странно это ни прозвучало, но судьба "Северного потока-2" очень похожа на судьбу Чемпионата мира по футболу. Вы удивитесь и спросите, при чем тут это вообще? Так вот, уже почти все государства склоняются к тому, чтобы принять решение не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию, но для этого не хватает соответствующего решения ключевых стран, например, США и Германии. Похожая ситуация с "Северным потоком-2": Германия сегодня — единственная страна, которая все еще поддерживает или просто не возражает против строительства "Северного потока-2", потому что в этот проект вложены серьезные деньги, и у Берлина есть свой интерес.

Однако, учитывая все действия "Газпрома", Украине не нужно особо паниковать. Ведь действие договора о транзите не может быть прекращено, пока Россия не рассчитается с Украиной, согласно решению Стокгольмского арбитражного суда. А это займет какое-то время…

Кроме того, даже если "Северный поток-2" будет запущен (а я в это не особо верю), должно быть соблюдено антимонопольное законодательство, а Европейская комиссия (не только Германия) является главным его блюстителем. А до того времени, когда мощности "Северного потока-2" смогут полностью перекрыть транзит газа в Европу через Украину (я говорю чисто гипотетически), пройдет еще не один год. И если в этот период в мире ничего не будет делаться, а события будут развиваться по негативному для Украины сценарию прекращения транзита российского газа через нашу территорию вообще, то газ должен будет транспортироваться в Европу в соответствии с соглашением, которое должно быть заключено между Украиной, Россией и Европейской комиссией, которая так или иначе будет задействована — если не юридически, то на уровне с консультаций с Украиной. Для Европейской комиссии это очень важно, так как она понимает, что без украинской газотранспортной системы — только с "Северным потоком-2" — Европа попадает в крепкие объятия Путина.

На мой взгляд, украинская газотранспортная система будет существовать. Однако наиболее оптимальным для нас вариантом было бы, если бы влиятельные европейские компании выдвинули условие России — украинская ГТС должна существовать, и она должна быть в таком формате, чтобы европейские компании вошли как арендаторы в состав консорциума, то есть чтобы не Украина, а европейские компании заключали договора с "Газпромом" на границе России и Украины. Такого сценария Россия не хочет больше всего — подписания нового соглашения с "Газпромом" не украинским НАК "Нафтогазом", а с консорциумом европейских компаний. Для Москвы это будет значить, что Россия больше не будет иметь политического влияния посредством газовой трубы на Украину.

Россия может себе позволить проиграть пару десятков миллиардов долларов, но она никогда не позволит себе лишиться политического влияния на государства, из которых Москва хочет слепить Советский Союз.

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Терпение Европейского Союза уже исчерпывается. Уже сегодня большинство государств возражают против строительства "Северного потока-2". Причем это делают государства-члены ЕС, и не только друзья Украины, но и достаточно нейтральные государства, например, скандинавские страны и страны Прибалтики. Потому, думаю, что в ближайшее время мы увидим конкретные действия со стороны ЕС, которые подтвердят, что украинская ГТС, на их взгляд, является надежной.

Транзит через украинскую ГТС, естественно, может уменьшиться. Идут дискуссии по поводу того, какие объемы газа должны прокачиваться через нашу трубу, а какие — через "Северный поток-2". Например, через нашу трубу может идти 150 миллиардов метров кубических, а через "Северный поток-2" — 50 миллиардов кубометров газа, либо же, возможно, эти объемы уравняют — для этого есть европейское антимонопольное законодательство.

Буквально на днях глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал о том, что после запуска "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС уменьшится в 10 раз. Однако мы все знаем, какие громкие политические заявления любит делать Миллер. Но по этому поводу хочу отметить, что, во-первых, транзит через украинскую ГТС в этом случае уменьшится не в 10 раз, а в два раза, а, во-вторых, это произойдет не в первый год после запуска "Северного потока-2", а, возможно, лишь на десятый год. Транзит через "Северный поток-2" будет иметь чисто технологическую особенность — он может наращиваться лишь постепенно, ежегодно на определенное количество кубометров газа. Так что слова Миллера — это просто громкие политические заявления, которые нацелены на шантаж и Украины, и Евросоюза. Россия сегодня разыгрывает такую карту — она хочет привлечь ЕС к шантажу Украины, и чтобы при этом ЕС попал в объятия России через "Северный поток-2".

Так что после запуска "Северного потока-2" Украина, естественно, потеряет в транзите, но не так много, чтобы это угрожало существованию нашей ГТС. Требовать от ЕС, чтобы он закрыл "Северный поток-2", нет смысла — это нереально. Но в том, что Европа урегулирует транзит газа через "Северный поток-2" и через Украину, можно даже не сомневаться — это однозначно. Потому будет транзит и через "Северный поток-2", и через украинскую ГТС.

Есть ли у европейцев понимание того, что Россия впоследствии сможет использовать зависимость Европы от единственного пути транзита российского газа как рычаг давления по политическим вопросам? Когда мы говорим о ЕС, мы говорим о консенсусе. Россия не дремлет и пытается расшатывать единство позиций в ЕС. Европейцы очень медлительны, до них долго доходит осознание угрозы от России. Но понимание того, что Россия — угроза, все-таки появляется. Думаю, уже в течение года в Европе осознают, что нельзя позволить России перевести весь транзит на "Северный поток-2", нельзя допустить, чтобы он стал единственным путем поставок газа из России в Европу, потому что это будет грозить европейцам политическим давлением со стороны Москвы.

Александр Гудыма, эксперт по вопросам энергетики, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"