"Северный поток" раздора. Почему Кремль продолжает тянуть амбициозный газопровод

Газопровод "Северный поток-2" продолжает будоражить не только умы европейцев, но и эхом отзывается в стенах Овального кабинета. Амбициозный проект Кремля, который в первую очередь направлен на подчинение европейской энергосистемы, встречает с каждым разом все больше и больше преград, хотя своего движения к европейскому потребителю не останавливает.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

Так, стало известно, что Европарламент возьмёт под контроль мандат Еврокомиссии по газопроводу "Северный поток-2", с юридической оценкой нежелания реализовывать "Третий энергетический пакет". Как известно, данный пакет состоит из шести законодательных актов, в которых предусмотрены ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны, пишет эксперт.

"Однако, справедливости ради стоит отметить, что российско-европейский газопровод беспокоит не только Старый Свет. Ещё бы, — продолжает блогер, — трубопровод протяженностью более 1200 километров и пропускной способностью в 55 млрд кубометров в год, который удвоит в данном направлении экспортный потенциал РФ, значительно повысит зависимость ЕС от российского газа. При этом понизит шансы полноценного выхода на рынок Европы США, ограничив ареал взаимодействия странами Балтии и Польшей".

"К сожалению, "Северный поток-2" оказался куда более живучим проектом, нежели "Южный поток". Данный газопровод увеличивает разобщённость внутри ЕС и представляет собой весьма искусный инструмент для повышения градуса внутренних конфликтов сообщества. А потому, российский газопровод в первую очередь выполняет роль геополитического влияния и воздействия, который пока находится в начальной стадии. А какой он будет, меть потенциал, когда будет построен? Если будет…", — резюмирует Александр Коваленко.

Ранее "Главред" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза.