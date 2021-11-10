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Россия делает все, чтобы Украина не стала успешной, и чтобы рано или поздно сменила власть на приемлемую для Москвы
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Ирина Бекешкина
Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы"
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liubomir482
Сегодня, 08:46
Не согласен
0
Согласен
Представляет ли какие-то угрозы для власти, в частности, для Порошенко, нынешняя, едва тлеющая акция протеста под Радой? Может ли случиться так, что эта акция получит новый виток и выведет на улицы Киева большие массы людей? Что может послужить импульсом к такому развитию событий?
Вітаю читачів! Не певна, що зможу відповісти на всі питання, я не всезнайка. Але спробую. Намети стоять під Радою вже понад три тижні, і не тільки масової, а навіть більш-менш помітної підтримки немає. Попри те що вимоги підтримує значна частина людей. Наприклад, у нашому останньому опитуванні ми спитали, чи підтримується ця акція: 20% підтримують, ще 20% підтримують акцію, але не дії протестувальників. Як бачимо, значна частина людей. Проте люди зневірені в політиках, і тому дуже важко уявити якісь масові акції, які виведуть на вулиці, власне, політики. І якщо влада буде вести себе розважливо, не вдаючись до насильства, яке може обурити людей, то намети можуть там стояти безкінечно.
liubomir482
Сегодня, 08:46
Не согласен
0
Согласен
Как думаете, почему акция под Радой не была поддержана украинцами?
Я вже відповіла на це питання. Тому що люди не вірять політикам, які очолили цю акцію. Більше того, можливо, це моє особисте враження, але деякі психологічні особливості Саакашвілі (зокрема, схильність до істерик) навіть відлякують людей. Люди бояться насильства, а деякі дії протестувальників, принаймні в перші дні, давали підстави для таких страхів.
liubomir482
Сегодня, 08:46
Не согласен
0
Согласен
Почему сегодня любой протест против действий власти или любая критика ее действий называется представителями этой власти «рукой Москвы», «происками Кремля» и т.д.? Да, идет война, и агрессивных действий России не увидит только слепой… Но не стало ли это удобной отговоркой для власти — сразу валить все на Кремль? В чем опасность такого подхода?
Це очевидно. Владі простіше сказати, що критика дій влади є "рукою Москви", ніж визнати свої помилки і справді робити потрібні перетворення в суспільстві. Разом із тим, не можна забувати про те, що відповідні служби Кремля працюють, і якась частка правди в цьому є. І, чесно кажучи, певна стриманість деяких експертів у критиці влади пояснюється не якимось "порохоботством", а тим, що вони бояться розхитати соціальну і політичну ситуацію в суспільстві.
terentij
Сегодня, 08:44
Не согласен
0
Согласен
Как бы вы оценили сегодня вероятность досрочных выборов президента или парламента?
Якщо нічого не трапиться, то така вірогідність незначна. Адже для того, щоб призначити дострокові вибори парламенту, потрібне рішення самого парламенту або рішення президента розпустити парламент, якщо той не працює більше двох місяців. Очевидно, що в парламенті зацікавленість у дострокових виборах мають лише дві політичні сили - "Батьківщина" і "Опозиційний блок", і певним чином прибічники партії "За життя" та ще деякі депутати. Але їх явна меншість. Я вже не кажу про ту половину, яка складається з депутатів-мажоритарників. Що стосується президента, то у нас взагалі немає закону про імпічмент президента.
terentij
Сегодня, 08:44
Не согласен
0
Согласен
Как вы считаете, почему в украинской политике не прижились приглашенные специалисты-иностранцы? Ведь практически отовсюду их довольно быстро вытеснили…
Це очевидно. Як кажуть, один у полі - не воїн. Що може зробити одна людина або навіть із кількома своїми прибічниками проти цілої системи? Якщо ти не приймаєш правил гри цієї системи, то залишається або нещадно з нею боротися, долучаючи до цієї боротьби ЗМІ, своїх прихильників поза межами системи, особисті зв"язки, знайомства, або просто піти. Вони обрали найпростіший шлях.
rikoshet
Сегодня, 08:42
Не согласен
0
Согласен
Какие процессы может запустить в обществе цепочка событий, связанная с наглыми убийствами одиозных деятелей то посреди бела дня, то посреди города? Шеремет, Вороненков, Окуева и т.д.
Власне, пройшло вже чимало часу після вбивства Шеремета, яке стало відомо далеко за кордонами України, але ніяких "процесів" це не зрушило. Єдине що відбулося - це дальше падіння довіри до поліції і правоохоронних органів взагалі. До того можна додати абсолютно безкарні пограбування офісів, заміських дач, квартир, які так і залишаються безкарними. І ці вбивства, які були в центрі уваги суспільства, засвідчили неспроможність наших слідчих органів. Очевидно, не розкрили вбивства не тому, що не хотіли, а тому що просто не змогли. І тут, мабуть, потрібне долучення до навчання наших слідчих фахівців із тих країн, де використовують сучасні методи розшуку злочинців (принаймні американські серіали з життя поліції створюють враження, що вони це вміють).
wrangler
Сегодня, 08:41
Не согласен
0
Согласен
Ирина Эриковна, а с чем сегодня связаны наибольшие страхи украинцев? У нас больше боятся войны и насилия или остаться без куска хлеба и минимальных средств к существованию?
Питання про страхи українців входить у щорічний моніторинг Інституту соціології, тому можна прослідкувати динаміку. Насправді всі роки існування України найбільші страхи були економічні - ріст цін, втрата роботи, закриття підприємств. Звичайно, після агресії Росії у 2014 році різко вперше з"явився і зріс страх військових дій. Але мірою стабілізації ситуації він дещо відступив, і зараз абсолютно переважають економічні страхи. Більше того, стабільно тримається тсрах голоду, досягаючи 30%, а в деякі попередні роки цей страх поділяли 50%.
wrangler
Сегодня, 08:41
Не согласен
0
Согласен
Как вы думаете, если начнется новая революция, новый майдан, будет ли он снова мирным, с терпеливым стоянием на морозе, танцами и долгими разговорами?
Власне, нового майдану бояться ще й тому, що він, очевидно, не буде мирним. На руках у людей дуже багато зброї. І людей, налаштованих радикально (хоч вони і у явній меншості).
zorro
Сегодня, 08:40
Не согласен
0
Согласен
Пані Ірино, на вашу думку, щодо яких тем в Україні варто було б провести референдуми? Чи жодне з питань на даний момент не є аж таким уже критичним? Дякую.
Загалом критичних питань багато, проте я не бачу, чим може посприяти референдум. На жаль, наше суспільство надто схильне до популізму, і я не виключаю, що референдуми можуть лише погіршити ситуацію, сприяючи розгулу цього популізму. Інша річ, що. на мою думку, слід максимально розвивати місцеві референдуми, як, наприклад, щодо будівлі театру на Подолі, звичайно, ще до якого побудови.
Dara
Сегодня, 08:01
Не согласен
0
Согласен
Як думаєте, чи все від неї залежне робить українська влада, аби якомога швидше припинити війну на сході? Які очевидні кроки, що повинні були бути здійснені за нинішніх обставин уже давно, і досі лишаються не реалізованими?
На жаль, припинення війни на сході не в першу і навіть не в другу чергу залежить від української влади. Головне - змусити Росію підтримку бойовиків (і зброєю, і зарплатами). І вже тоді головним гравцем стане українська влада. І коли Україна буде контролювати свої кордони, коли відбудеться обеззброєння бойовиків, тоді будуть відбуватися наступні кроки по деокупації цих територій та їх поверненню до України. А поки що головними суб"єктами, від яких залежить мир на Донбасі, залишається Росія та світова спільнота, яка чинить на неї тиск.
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